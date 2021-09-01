Больше месяца прошло с момента запуска первых рейсов Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора". 26 июля они отправились из Хабаровска в сахалинский город Шахтерск и из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский.

Цены на билеты установили максимально низкие. Сейчас полеты с социальными тарифами открыли по 20 маршрутам. Для их субсидирования в 2021 году были выделены 1,58 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ.

Авиакомпания была создана в марте этого года по поручению президента России на базе сахалинской "Авроры" с привлечением ряда других дальневосточных перевозчиков. Ее цель - повысить транспортную доступность отдаленных населенных пунктов федерального округа и качество услуг .

"Авиакомпания станет одним из инструментов развития Дальнего Востока", - заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Рейсы с "бюджетными" билетами запускались поэтапно. Процесс завершился 20 августа стартом полетов из Магадана в Петропавловск-Камчатский. В числе охваченных "Авророй" городов оказались Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Чита, Анадырь, Советская Гавань и ряд других. Цены на большинство направлений колеблются в районе четырех-шести тысяч рублей в одну сторону. Самые дешевые - из Южно-Сахалинска в Совгавань - 2200 рублей. Самые дорогие направления: Хабаровск - Анадырь - 10 500 рублей и Комсомольск-на-Амуре - Красноярск - 10 900.

При этом 20 субсидированными правительством направлениями сеть единой авиакомпании не ограничится. К 2023 году в нее войдут 535 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных.

Сейчас на Дальнем Востоке полеты с социальными тарифами открыты по 20 маршрутам

"Для составления общей карты полетов все субъекты ДФО и минвостокразвития проделали большую работу и прежде всего сформировали реестр социально значимых маршрутов, - рассказала специалист по рекламе и связям с общественностью компании Татьяна Козырева. - В первую очередь во внимание брали населенные пункты, где авиация является безальтернативной".

Кстати, многие из дальневосточных рейсов субсидировались и раньше. Средства на это выделили из региональных бюджетов. Доступными полеты делали, например, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях. Так, из Владивостока летают самолеты в поселки Преображение и Пластун. Летом по этим направлениям даже ввели дополнительный рейсы, чтобы сделать путешествия доступными для всех желающих. Стоимость билетов в Преображение - 1638 рублей, в Пластун - 2416 рублей.

Маршруты, конечно, обслуживает не только "Аврора", но и другие авиакомпании пула. К примеру, рейс из Хабаровска в Анадырь выполняют совместно с "Якутией", а из Южно-Сахалинска в Совгавань - с партнером-оператором "Авиашельф", из Петропавловска-Камчатского в Магадан - с "Камчатским авиационным предприятием".

Вскоре у единой дальневосточной авиакомпании должен появиться собственный сайт. Сейчас перевозчик занимается его разработкой. А пока оформить авиабилеты на все рейсы можно на сайте авиакомпании "Аврора".