Пропавших в лесу девять дней назад сахалинок нашли живыми

Новости

В Москве этим летом не было природных пожаров 07:20
Военный вертолет упал в море у берегов Калифорнии 07:11
Трутнев: Финансовая модель единой Дальневосточной авиакомпании уже посчитана 07:00
Генпрокурор РФ открыл во Владивостоке филиал Университета прокуратуры 07:00
Трутнев призвал привести дальневосточные города в порядок 06:33
На благоустройство дворов в ДФО выделят 7 миллиардов рублей 06:25
Афганский посол рассказал о бегстве экс-президента страны Ашрафа Гани 05:37
Эксперты рассказали о росте числа ИП, работающих в сфере образования 05:00
Врачи: После вакцинации от COVID-19 прививка от гриппа не нужна 04:56
На Сахалине четыре человека пропали в лесу 04:42
Байден объявил о завершении эпохи военного переустройства других стран 04:12
США забыли в Афганистане спасшего Байдена переводчика 03:50
Власти Кипра сообщили о нефтяном пятне в Средиземном море 03:23
Диетолог Соломатина назвала составляющие идеального завтрака в сентябре 02:25
В США ученые доказали, что COVID-19 - не респираторное заболевание 01:41
Для ликвидации последствий урагана "Ида" в США привлекли нацгвардейцев 00:46
Псаки заявила, что США не будут спешить с признанием талибов 00:27
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США 00:04
Боррель о выводе войск из Афганистана: Это явное поражение Запада 00:00
Трутнев назвал альтернативу созданию новых городов на Дальнем Востоке 31.08.2021
Байден назвал ошибкой расчет на правительственные силы Афганистана 31.08.2021
Пентагон поможет Украине в "обеспечении безопасности" в Черном море 31.08.2021
Мурашко рассказал о ситуации c COVID в регионах-лидерах по вакцинации 31.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных 31.08.2021
Пеле опроверг новость о своей госпитализации 31.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
01.09.2021 06:31
Рубрика: Происшествия

Пропавших в лесу девять дней назад сахалинок нашли живыми

Текст: Дина Непомнящая

Двух женщин 33 и 50 лет, которые 24 августа ушли в лес для сбора дикоросов и не вернулись, нашли живыми. Поисковая группа нашла их в лесу.

На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи двух женщин

"Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявили в СУ СК по Сахалинской области.

Напомним, жительницы села Восток Поронайского района ушли из дома в сторону горы Вайда Смирныховского района. Несколько дней они не выходили на связь. Были объявлены поиски. Пропавших искали спасатели, полицейские, два кинолога с собакой, волонтеры и местный охотник. Привлекли вертолет МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов