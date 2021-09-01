Пропавших в лесу девять дней назад сахалинок нашли живыми

Двух женщин 33 и 50 лет, которые 24 августа ушли в лес для сбора дикоросов и не вернулись, нашли живыми. Поисковая группа нашла их в лесу.

"Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявили в СУ СК по Сахалинской области.

Напомним, жительницы села Восток Поронайского района ушли из дома в сторону горы Вайда Смирныховского района. Несколько дней они не выходили на связь. Были объявлены поиски. Пропавших искали спасатели, полицейские, два кинолога с собакой, волонтеры и местный охотник. Привлекли вертолет МЧС.