Путин: Большинство новых бюджетных мест в вузах уйдет регионам

Чтобы повысить качество обучения в регионах и сократить утечку оттуда молодых специалистов, принято решение передать большую часть новых бюджетных мест учебным заведениям в субъектах Федерации.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.

"Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших и средних учебных заведениях будет отдаваться на места, в региональные вузы", - заявил он.

"Таким образом мы приподнимем уровень преподавания и людям, которые хотят получить образование и остаться на своей малой родине, создадим соответствующие условия", - пояснил президент.

Владимир Путин отметил, что сейчас есть перекос в пользу столичных вузов - люди получают там качественное образование, а потом не хотят возвращаться в свой регион.