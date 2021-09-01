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01.09.2021 11:48
Рубрика: Общество

Путин: Большинство новых бюджетных мест в вузах уйдет регионам

Текст: Галина Мисливская
Чтобы повысить качество обучения в регионах и сократить утечку оттуда молодых специалистов, принято решение передать большую часть новых бюджетных мест учебным заведениям в субъектах Федерации.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших и средних учебных заведениях будет отдаваться на места, в региональные вузы", - заявил он.

"Таким образом мы приподнимем уровень преподавания и людям, которые хотят получить образование и остаться на своей малой родине, создадим соответствующие условия", - пояснил президент.

Владимир Путин отметил, что сейчас есть перекос в пользу столичных вузов - люди получают там качественное образование, а потом не хотят возвращаться в свой регион.

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