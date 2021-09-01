Путин: Лидер любого государства должен руководствоваться интересами народа

Отношения между государствами носят прагматичный характер, уверен президент РФ Владимир Путин. Они всегда связана с интересами страны.

"Здесь даже личные отношения между лидерами важны, но они не могут быть определяющими. Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну - не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну, и прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа", - сказал Путин в ходе встречи со школьниками во Владивостоке.