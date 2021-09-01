Путин сообщил школьникам, что считает себя счастливым

На встрече со школьниками во Владивостоке президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос одного из учеников, исполнились ли его мечты. Глава государства рассказал, что ему удалось добиться того, о чем он мечтал.

Участник встречи президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" спросил, о чем Владимир Путин мечтал и что из этого получилось.

"Я могу считать себя счастливым человеком", - сообщил глава государства. Он рассказал, что, как и многие мальчишки, в детстве хотел быть то моряком, то летчиком. "А потом разведчиком. Я хотел это и реализовал, - продолжил президент. - Я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это ведь сложное дело".

Ведь так вроде бы не бывает, чтобы можно было прийти и сказать "Хочу быть разведчиком", и тебя сразу возьмут, объяснил Путин. "Но у меня так получилось", - сказал он с улыбкой.

В целом мечты были нацелены на то, чтобы служить отечеству. "И сегодня я занимаюсь именно этим, - пояснил Владимир Путин. - То есть мне удалось добиться того, о чем я мечтал".