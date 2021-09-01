Новости

Татьяна Москалькова рассказала о своем первом Дне знаний 16:46
Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина 16:40
Проценко: Привитые от COVID-19 болеют легко 16:33
В Курганской области украсили воздушными шарами пустующую новую школу 16:22
Путин обсудил с губернатором Приморья развитие региона 16:16
Доллар упал до 73 рублей впервые с начала августа 16:14
В Екатеринбурге прошла премьера "Петровых в гриппе" Серебренникова 16:13
Денис Проценко заявил о естественном происхождении COVID-19 16:01
Собянин анонсировал появление беспилотного метро 15:57
Врач объяснил, почему онкопациентам стоит привиться от COVID-19 15:52
В Приморье появится жилая застройка "Дальневосточный квартал" 15:46
Индекс РТС впервые за 9 лет превысил 1700 пунктов 15:45
Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принимать афганских беженцев 15:45
В ЦИКе рассказали, как будут голосовать в "красных зонах" больниц 15:44
Шойгу: Доля перспективного вооружения и техники в военных вузах превышает 71% 15:44
Мишустин рассказал, как не смог поступить в МГУ 15:43
Чистяков получил травму и не поможет сборной России 15:42
ЦИК: На выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 7 тысяч человек 15:37
У мальчика из Бурятии выросло число подписчиков после беседы с Путиным 15:33
Названы группы людей с высоким риском смерти после COVID-19 15:28
Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому 15:28
Собянин назвал дату запуска Face Pay в метро 15:27
Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 15:20
ЦИК перенес начало заседания из-за Дня знаний 15:18
Деревянный дом в Москве оценили в миллиард рублей 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 15:33
Рубрика: Общество

У мальчика из Бурятии выросло число подписчиков после беседы с Путиным

Текст: Мария Волкова

У мальчика Егора Сотнича из Улан-Удэ, рассказавшего Владимиру Путину про свой канал на YouTube, число подписчиков заметно выросло. На данный момент их свыше 1450.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Путин: Обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество

Изначально на канал Егора "Красная вилка" были подписаны 358 человек. На встрече школьников Всероссийского детского центра "Океан" с президентом мальчик задал Путину вопрос о подтоплениях в Бурятии и поинтересовался перспективами строительства очистных сооружений на Байкале.

Владимир Путин пояснил, что средства на реконструкцию объектов ЖКХ в Бурятии уже выделены, принято положительное решение. После разговора президента со школьником власти республики сообщили, что для борьбы с паводками Левого берега в Улан-Удэ было выделено 23 миллиона рублей. Построенная насыпь уже подняла уровень берега на 2 метра.

Что касается озера Байкал, то до 2024 года планируется построить и реконструировать сооружения, которые обеспечат полную очистку стоков, попадающих в него, уточнили в правительстве республики.

После ответа президента мальчик попросил его подписаться на свой канал. Он посвящен, в том числе, вопросам экологии. Школьник записывает много видео о красотах Бурятии и Байкала.

В регионах Общество Экология ДФО Бурятия 1 сентября - День знаний

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Видео: Владимир Путин встретился со школьниками во Владивостоке
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Собянин сделал бесплатной пересадку с одного наземного маршрута на другой
Легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпийских игр
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты