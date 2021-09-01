У мальчика из Бурятии выросло число подписчиков после беседы с Путиным

У мальчика Егора Сотнича из Улан-Удэ, рассказавшего Владимиру Путину про свой канал на YouTube, число подписчиков заметно выросло. На данный момент их свыше 1450.

Изначально на канал Егора "Красная вилка" были подписаны 358 человек. На встрече школьников Всероссийского детского центра "Океан" с президентом мальчик задал Путину вопрос о подтоплениях в Бурятии и поинтересовался перспективами строительства очистных сооружений на Байкале.

Владимир Путин пояснил, что средства на реконструкцию объектов ЖКХ в Бурятии уже выделены, принято положительное решение. После разговора президента со школьником власти республики сообщили, что для борьбы с паводками Левого берега в Улан-Удэ было выделено 23 миллиона рублей. Построенная насыпь уже подняла уровень берега на 2 метра.

Что касается озера Байкал, то до 2024 года планируется построить и реконструировать сооружения, которые обеспечат полную очистку стоков, попадающих в него, уточнили в правительстве республики.

После ответа президента мальчик попросил его подписаться на свой канал. Он посвящен, в том числе, вопросам экологии. Школьник записывает много видео о красотах Бурятии и Байкала.