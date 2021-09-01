Ученые предсказали вероятность сильного извержения вулкана Шивелуч

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН допустили вероятность мощного извержения камчатского вулкана Шивелуч. И произойти оно может уже в самые ближайшие дни.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, разбушевавшийся исполин может выбросить пепел на высоту до 18 километров над уровнем моря. Это создаст угрозу самолетам, пролетающим над Камчаткой.

"Возможны пеплопады в поселках Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов", - говорится в сообщении.

Спасатели просят туристов воздержаться от походов в окрестности вулкана. От потоков раскаленной лавы, стекающей с купола, почти невозможно убежать.

Напомним, Шивелуч начал "активничать" в конце июля - после сильного землетрясения на Аляске. Тогда специалисты предположили, что возросшая активность исполина может вызвать мощное извержение. В течение всего августа вулканологи регистрировали обвалы и сход раскаленного грунта по южному и юго-восточному склону купола, а также регулярные пепловые выбросы.

Справка "РГ"

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3 283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Первоначальное название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.