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01.09.2021 13:44
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске начали проверку после танца живота на школьной линейке

Текст: Ольга Коваль (Хабаровск)

В администрации Хабаровска начали проверку после появившегося в соцсетях видеоролика, где во время торжественной линейки в честь Дня знаний перед учениками школы исполнили танец живота, сообщила пресс-служба мэрии на своей странице в Instagram.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, запечатлена полуобнаженная девушка, танцующая перед нарядными младшеклассниками под песню "Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене" группы "Наутилус Помпилиус".

Как объяснила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, номер был подготовлен молодым педагогом дополнительного образования по танцам. Девушка выступала в образе птицы счастья. Однако подобное представление на школьном празднике оказалось неуместным.

- Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы, управление образования считает такие инициативы неприемлемыми, - сказала Матвеенкова.

Она добавила, что в отношении директора и персонала, ответственного за проведение праздника, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты управленческие решения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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