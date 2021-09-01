В Хабаровском крае ученики добрались до школы на лодках

В Нанайском районе Хабаровского края, где паводок подтопил несколько сел, в День знаний детей в школу перевозили на лодках.

"Сотрудники МЧС России стали проводниками сельских ребят к наукам и организовали доставку школьников в учебные заведения", - сообщает пресс-служба ведомства. На утро 1 сентября подтопленными в регионе остаются 57 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. В воде - 35 жилых домов, 195 приусадебных и 1660 дачных участков, 87 отрезков дорог.

Сейчас гребень паводка смещается от села Малмыж в сторону Комсомольска-на-Амуре. В городе постоянно мониторят состояние дамб. В местах, где скапливается вода, ее оперативно откачивают насосами, мотопомпа, а также при помощи пожарно-спасательной техники.