Ушла из жизни ведущая актриса Кировского драмтеатра Наталья Исаева

Ушла из жизни народная артистка России, ведущая актриса Кировского драматического театра Наталья Николаевна Исаева.

В феврале она отметила 60-летний юбилей. Принимая поздравления, радовалась каждому человеку, выходившему к ней из зала. Среди них был и Александр Дмитриев, руководитель строительной фирмы - он тогда исполнил свои песни под гитару.

- Когда началась пандемия и Наталья Николаевна стала более-менее свободна, я попросил ее позаниматься со мной в плане поведения на сцене, - рассказывает Александр. - Она оценила мои песни, поработала над некоторыми из них, а потом предложила сделать совместный музыкально-поэтический спектакль "Очередь за счастьем". Сейчас этот спектакль готов, его планировали показать нынешней осенью. Не случилось...

"На этой сцене я сыграла весь мировой репертуар. У меня практически не было маленьких ролей, разве что сама выпрашивала - чтобы поработать со старшими артистами, покайфовать рядом с ними", - отмечала Наталья Николаевна.

За 38 лет служения в Кировском драматическом театре актриса сыграла более чем в 70 самых разноплановых спектаклях. Она помогала молодым артистам, занимаясь с ними. Вела уроки по речи, сотрудничала с образовательными и общественными организациями. Десять лет возглавляла Кировское отделение СТД РФ, была во главе и профсоюзной организации театра.

Тем временем

Недавно в издательстве "Большая российская энциклопедия" вышел первый том издания "Театр России. XXI век. Наталья Исаева включена в число выдающихся артистов современности, прославивших российский театр в новом столетии.