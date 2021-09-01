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01.09.2021 12:30
Рубрика: Общество

Матвиенко: Главное в школе - учителя, а не техоснащение

Текст: Дмитрий Гончарук

Техническое оснащение школ важно, но на первом месте должны оставаться преподаватели, считает Валентина Матвиенко. В День знаний председатель Совета Федерации отправилась с рабочим визитом в Пензу, где стала почетным гостем на торжественной линейке в одном из лицеев.

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Календарная осень началась ливнем и резким похолоданием. "Дождь - вроде плохая погода, но это хорошая примета для тех, кто начинает новую дорогу, особенно для первоклассников", - обратилась Матвиенко к школьникам и педагогам.

В первый класс в лицее №14 пошли 80 ребят, а в Пензенской области - 13 тысяч. По всей России сели за парты 17 миллионов школьников.

"Первое сентября - это не только самый добрый, светлый и трогательный праздник, он поистине всенародный, потому что касается каждой семьи", - продолжила спикер.

По ее словам, хотя техническое оснащение имеет колоссальное значение для качественного образования, но главный человек в школе - все же педагог.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко - выпускник школы, которая была предшественницей лицея, а сам он по образованию учитель.

"Поэтому я уверена, что в Пензенской области вопросы образования, отношения к учителю, создания условия для детей будут всегда приоритетными", - добавила Матвиенко. Также она передала руководству школы сертификат на приобретение 100 книг.

После линейки Матвиенко и Мельниченко посетили урок у первоклашек, пообщались с учителями, школьниками и их родителями.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Трехэтажное здание лицея построили четыре года назад с учетом всех современных требований. Здесь есть все для комфортной учебы - от лектория и пяти кабинетов иностранного языка до двух спортзалов, библиотеки и кабинета моделирования. В центре образовательной модели "СоциУМ", которую используют в лицее - ребенок и его предпочтения. С этого сентября здесь работает отделение профилактики и реабилитации детей и подростков, а также центр здоровья. Это полноценное подразделение детской поликлиники, в которое могут обратиться не только лицеисты, но и ребята со всего микрорайона.

Кроме того, в лицее создана безбарьерная образовательная среда, а пришкольная территория с детской и спортивными площадками - не "закрытая зона", как это нередко бывает, она доступна жителям микрорайона.

В регионах Общество Образование Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область 1 сентября - День знаний

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