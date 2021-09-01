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01.09.2021 14:30

На выставке "Мастеровые Вятки" представили изделия ручной работы

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 199(8550)
В кировском музейно-выставочном центре (МВЦ) "Диорама" по 5 сентября включительно открыта выставка работ областного конкурса "Мастеровые Вятки".
Посетители выставки жалеют, что кукол Елены Старыгиной нельзя потрогать. Фото: Ольга Демина Посетители выставки жалеют, что кукол Елены Старыгиной нельзя потрогать. Фото: Ольга Демина
Посетители выставки жалеют, что кукол Елены Старыгиной нельзя потрогать. Фото: Ольга Демина

Здесь представлены 530 работ 212 мастеров из 24 муниципалитетов Вятки. Жюри определит победителей в 14 номинациях, в каждой из которых авторы соревнуются в пяти возрастных категориях.

Фото: Георгий Орлов
Калужский музей пополнился экспонатом, побывавшим в космосе

Елена Старыгина представила на конкурс четыре работы - кукольные композиции, созданные по мотивам русских народных сказок.

- В век технического прогресса мы приобрели что-то нереально-фантастическое, но с этой фантастикой стали терять человеческую теплоту, - считает Елена Старыгина. - И только ручной труд останется незаменимым. В нем оригинальность и неповторимость. В нем сердце художника. Хочу, чтобы зритель увидел тепло рук, немного прикоснулся к истории или мифологии, почувствовал прошедшую эпоху или окунулся в сказку.

Кстати

Проголосовать за понравившуюся работу может любой посетитель выставки. Мастеру вручат приз зрительских симпатий.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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