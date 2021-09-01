На выставке "Мастеровые Вятки" представили изделия ручной работы

Здесь представлены 530 работ 212 мастеров из 24 муниципалитетов Вятки. Жюри определит победителей в 14 номинациях, в каждой из которых авторы соревнуются в пяти возрастных категориях.
Елена Старыгина представила на конкурс четыре работы - кукольные композиции, созданные по мотивам русских народных сказок.
- В век технического прогресса мы приобрели что-то нереально-фантастическое, но с этой фантастикой стали терять человеческую теплоту, - считает Елена Старыгина. - И только ручной труд останется незаменимым. В нем оригинальность и неповторимость. В нем сердце художника. Хочу, чтобы зритель увидел тепло рук, немного прикоснулся к истории или мифологии, почувствовал прошедшую эпоху или окунулся в сказку.
Кстати
Проголосовать за понравившуюся работу может любой посетитель выставки. Мастеру вручат приз зрительских симпатий.