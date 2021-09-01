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01.09.2021 08:00
Рубрика: Общество

Почему нижегородцы и ижевчане выбирают для детей семейное обучение

Текст: Мария Волкова, Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 199(8550)
Сегодня десятки тысяч учеников сядут за парты в школах Нижегородской области и Удмуртии. Но сотни их сверстников не переступят порог образовательного учреждения, так как родители выбрали семейную форму обучения.
Если возникнут вопросы, родители должны быть готовы разрешить их. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Если возникнут вопросы, родители должны быть готовы разрешить их. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Если возникнут вопросы, родители должны быть готовы разрешить их. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Жительница приволжской столицы Ольга Кириллова с дочкой Аленой прошла программу первого и второго классов за один учебный год. Возможность ускоренного обучения она считает одним из главных плюсов "хоумскулинга". На вопрос, что еще побудило ее оставить дочку дома, Ольга отвечает, что причин было несколько. Это и возможность для ребенка отдохнуть, если он устал, и минимум стрессовых ситуаций - тот же ранний подъем в школу отменяется. А еще - развитие навыка самообразования, возможность сделать упор на любимые предметы и большое количество свободного времени на увлечения и различные секции.

Фото: Сергей Михеев
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Конечно, за год семейного обучения не обошлось и без сложностей, но все они оказались преодолимы. В своем выборе Ольга не разочаровалась.

- Многое зависит от способа обучения, - считает она. - Кто-то занимается с ребенком сам, некоторые нанимают репетитора, другие выбирают онлайн-площадки. Я преподавала сама. Сложнее всего было договориться с перфекционистом внутри себя. Невозможно все продумать идеально, особенно с первым ребенком. Важно не уйти в обучение с головой и найти баланс между ролью учителя и ролью заботливой мамы.

В Удмуртии родители "домашних" детей не афишируют, что их чада учатся дома - не хотят слышать слов осуждения. К примеру, Максим (фамилию его родители попросили не называть) в первый и второй классы ходил в обычную школу. Но папа и мама заметили, что сын теряет интерес к учебе, и решили: они смогут обучить его сами. Сейчас Максим собирается уже в четвертый класс. Учится он хорошо, и ему по душе, что не надо к восьми утра бежать на уроки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в мэрии Нижнего Новгорода, на сегодня вне образовательных организаций обучаются 535 человек, что составляет 0,39 процента от общего количества школьников города. В мэрии также подчеркнули: законом гарантировано, что ребенок на любом этапе своего обучения может вернуться в школу, ему только необходимо будет подтвердить уровень знаний программы того класса, на который он претендует.

В целом по Нижегородской области в прошлом учебном году на семейной форме обучались 803 ребенка. Данных на начало нового учебного года пока нет.

В Ижевске, согласно информации отдела общего образования городской администрации, в прошлом году в формате семейного образования обучался 401 ребенок. И, как говорит начальник отдела Елена Иванова, примерно столько же учеников-"семейников" (плюс-минус десять человек) бывает ежегодно.

Тем временем

Как сообщает министерство образования Нижегородской области, в 2021/22 учебном году 179 школ региона планируют работать в две смены. В прошлом учебном году в две смены работали 188 школ. "Вторая смена в школах сохраняется, потому что во многих районах региона сохраняется большая загрузка, связанная с демографическим фактором", - говорится в ответе ведомства на запрос "РГ".

Всего в Нижегородской области насчитывается 890 школ, из которых 816 -муниципальные, 54 - государственные, 20 - частные. Также программы основного общего, среднего общего образования реализует Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени Тишина.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область ПФО Удмуртия

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