В Башкортостане прошел I слет целевых студентов ПАО "Газпром"

Участниками молодежного форума, состоявшегося в Башкортостане, стали 120 студентов 13 ведущих технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Тюмени и Ухты. Они учатся в опорных вузах компании "Газпром" и в ближайшем будущем станут сотрудниками крупнейшей энергетической компании.

Уфимский государственный нефтяной технический университет, опорный вуз компании "Газпром" - один из организаторов мероприятия. Основная часть слета проходила на территории учебного научно-производственного полигона УГНТУ СОЛУНИ, который находится на берегу Павловского водохранилища.

Программа мероприятия была разнообразной и насыщенной: проектная работа, увлекательные экскурсии, кейс-турниры, мастер-классы, деловые игры и викторины, встречи с экспертами, спортивные и творческие состязания, лекции и выступления… Пять дней, полные ярких эмоций и открытий, пролетели как одно мгновение.

Будущие газовики объединились в команды для разработки собственных проектов по актуальным для газовой отрасли темам. Они определяли тренды, влияющие на выбранное ими предприятие, описывали сценарии развития отрасли, строили стратегию компании до 2030 года, обозначали риски реализации своих стратегий и предлагали мероприятия по их снижению.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

В ходе непрерывной работы команды подготовили технические решения поставленных задач, которые успешно защитили перед экспертной комиссией - представителями компании "Газпром" и специалистами УГНТУ. Благодаря кейсам будущие газовики убедились, что успех деятельности любого предприятия зависит от вклада каждого его работника.

Профиль подготовки участников не всегда совпадал с направлением проекта, но это и оказалось самым интересным. Ведь главным было объединение студентов разных специальностей из разных вузов и городов в сплоченную команду.

- Самой сложной задачей было объединиться, - говорит студент УГНТУ Павел Овчинников. - Мы сначала не могли скооперироваться, но когда распределили роли и каждый взял на себя какую-то задачу, все начало получаться легко.

Студентка Алена Ипатова из Ухты также отметила, что проект научил ее работать в команде, находить компромиссы, взаимодействовать с другими командами. А еще она многое узнала о структуре компании "Газпром".

Участие в слете для студентки РГУ нефти и газа имени Губкина Екатерины Шаровой стало, по ее словам, отличным опытом.

- Мы тренировались в ораторстве, в умении представлять свою команду. Наш проект был посвящен геологоразведке, мы внедряли новые технологии, описывали возможные риски и действия, которые нужно сделать, чтобы попытаться предотвратить их, - рассказала она.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Ректор УГНТУ Олег Баулин подчеркнул, что ребята приехали на слет, представляя разные вузы России, а теперь стали одной большой молодежной командой "Газпрома".

- Мне хочется верить, что через 3-5 лет, когда они станут состоявшимися специалистами или руководителями компании, они будут вспоминать этот слет как одно из ярких событий в их жизни, будут тепло вспоминать Башкирию, - сказал Олег Баулин.

Целевые студенты познакомились с промышленными объектами Башкортостана. В их числе Полянский филиал ООО "Газпром трансгаз Уфа" и крупнейшая гидроэлектростанция республики Павловская ГЭС.

В Полянском филиале газотранспортного предприятия студенты увидели работу компрессорных станций КС-4 и КС-17, узнали об основных принципах и технологиях транспорта газа.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

- Во время экскурсии мы могли задавать интересующие нас вопросы, на которые работники "Газпром трансгаз Уфа" тут же с легкостью отвечали, - говорит участник слета Дмитрий Крыжановский. - Что меня действительно удивило на производственном объекте, так это дистанционный лазерный сканер, предназначенный для обнаружения утечек метана на газопроводах и компрессорных станциях.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Уфа" Шамиль Шарипов считает, что Башкортостан справедливо выступил площадкой проведения слета:

- Наша республика является кузницей кадров для газового гиганта с момента его основания. С первых дней моей трудовой деятельности прошло сорок лет, а было как вчера. Развивались мы, развивалась компания. В скором времени задачи отрасли лягут на плечи нынешних студентов, и я желаю им больших успехов!

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО "Газпром трансгаз Уфа" Дмитрий Пономарев добавил, что слет - первый, а все, что происходит впервые, запоминается на всю жизнь.

- Здесь собрались лучшие ребята из технических вузов всей страны, они познакомились друг с другом. Известно, что именно на таких мероприятиях присутствует некая магия, химия, рождается синергия будущего, - подчеркнул он.

Экскурсия по Павловской ГЭС началась с прогулки по водосливной плотине, откуда можно оценить уровень воды со стороны водохранилища. Затем они побывали в машинном зале, где ознакомились с гидроагрегатами.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Изюминкой экскурсионной программы стала прогулка на теплоходе по Павловскому водохранилищу, во время которой студенты смогли насладиться удивительной природой Башкортостана.

По итогам слета сформировался ТОП-3 вузов-лидеров. В него вошли Казанский национальный исследовательский технологический университет, Ухтинский государственный технический университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Определены 25 студентов, набравших максимальное количество баллов.

Дистанционно студентов приветствовали президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев, Нобелевский лауреат премии мира Родни Джон Аллам, космонавты с МКС, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова, кумиры современной молодежи - певица Manizha, комики Тимур Батрутдинов, Иван Абрамов и другие звезды телеканала ТНТ.

Завершился слет красочным салютом над Павловским водохранилищем.

Компетентно

Анна Гидаспова, главный специалист Департамента ПАО "Газпром":

- Слет целевых студентов ПАО "Газпром" планируется проводить раз в два года. И организаторы Первого слета установили очень высокую планку, которую будет сложно превзойти. Мне очень понравилась разноплановость мероприятия, умелое сочетание разных видов активности - ребята были заняты не только научной проектной деятельностью, но и участвовали в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, ездили на экскурсии. Главная цель слета - профориентационная: показать студентам, что они выбрали правильную профессию, что они не ошиблись, доказать, что и мы не ошиблись, выбрав именно их. Все целевые студенты "Газпрома" - прекрасные ребята, но сюда приехали лучшие из лучших, самые инициативные, активные, талантливые и целеустремленные.