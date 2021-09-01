В движении "Молодые профессионалы" появились новые направления

Только что в Уфе объявили победителей самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства - IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Около двух тысяч школьников и студентов из 76 регионов России соревновались в разных навыках и умениях. Фото: WorldSkills Russia

Около 2 тысяч школьников и студентов колледжей и вузов из 76 регионов России почти неделю соревновались в самых разных умениях и навыках. Кто лучше и качественнее всех делает массаж? Кто гений сварки или ландшафтного дизайна? В нескольких огромных павильонах ребята программировали, стригли, выпиливали и строгали. Каменщики на скорость делали кладку из кирпичей - и это было не менее увлекательно, чем иное телешоу.

Самыми юными участниками стали 11-летние конкурсанты - они соревновались в администрировании отелей и программировании. Всего же мастера показывали класс в 105 компетенциях, большинству из которых учат в колледжах.

- Развитие системы среднего профобразования - один из ключевых векторов, двигатель многих экономических процессов, фундамент развития регионов, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, обращаясь к участникам соревнований. - Нам нужно выстроить такую модель подготовки кадров, которая бы подстраивалась под требования экономики, под конкретные запросы рынка. Комплексный проект "Профессионалитет" поможет выйти на рынок труда всем желающим уже через два года обучения в колледжах, которые станут центром подготовки высококлассных и востребованных специалистов. По итогам общекомандного зачета абсолютным чемпионом стала сборная Москвы. Первое место присудили Республике Татарстан, второе разделили между собой команды Башкортостана и Санкт-Петербурга. Третье место - у Московской области.

- Эмоции просто переполняют! Мы много тренировались, чтобы достойно выступить, - рассказали, вдоволь наобнимавшись, золотые медалисты в компетенции "Мобильная робототехника" Руслан Ясавеев и Рамиль Гиматдинов из сборной Казани. - В этом - главный секрет успеха: целеустремленность и желание работать.

Теперь ребята будут готовиться к отбору в сборную страны - ведь в 2023 году в Петербурге состоится европейский чемпионат WorldSkills.

Уфимка Альбина Гарифуллина завоевала на чемпионате третье место в компетенции "Лабораторный медицинский анализ". А ее соперники по компетенции - Алина Шаймухаметова из Татарстана и Илья Куликов из Брянской области - стали рекордсменами среди всех участников по количеству набранных баллов.

В нацфинале WorldSkills Russia-2021 впервые были представлены 12 новых компетенций, среди которых "Агент страховой", "Бережливое производство", "Облачные технологии", "Финансы", "Цифровое земледелие" и особенное важное именно для Башкортостана направление - "Пчеловодство". Их появление не случайно: движение "Молодые профессионалы" выбирает наиболее массовые, перспективные направления, набирающие популярность и актуальные для экономики.