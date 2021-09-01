В Ижевске осудили мошенников, продававших "лечебные" фильтры для воды

Суд в Ижевске вынес приговор членам банды, продававшим фильтры для воды "с лечебными свойствами". Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

На скамье подсудимых оказались пять человек. В 2018 году они открыли в столице региона фиктивный медицинский центр, работавший по несуществующей государственной программе для пожилых людей. Сюда приглашали пенсионеров для проверки здоровья. Одновременно их уговаривали купить дорогостоящие очистители для воды и посуду, которые якобы обладали особыми характеристиками. Для убедительности проводили химические опыты.

Кастрюли и фильтры стоимостью 50-60 тысяч рублей можно было оформить в кредит. Мошенники запустили и колл-центр, сотрудники которого не знали, что являются сообщниками аферистов. За два года работы в центр обратились 46 человек. За "чудо-посуду" и системы очистки воды они отдали более 2,5 миллиона рублей.

Суд признал обвиняемых виновными по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой". Подсудимые свою вину признали, а к моменту вынесения приговора даже вернули часть денег потерпевшим. Оказалось, что у подсудимых есть несовершеннолетние дети и хронические заболевания. Суд принял это во внимание и приговорил участников группы к четырем годам лишения свободы условно. Решение в законную силу пока не вступило.