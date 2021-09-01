В Нижегородской области прошел фестиваль в память о журналисте Куликове

В третий раз съехались на фестиваль "Клёвое слово" (проводится на Ветлуге в Варнавинском районе Нижегородской области) сотрудники одиннадцати редакций региона, чтобы показать свои творческие способности в журналистской деятельности, поделиться опытом и порыбачить.

Фестиваль включал в себя три направления: конкурс журналистских работ, фотокросс и рыболовное состязание.

Пока одни из участников праздника внимательно следили за поплавками, другие, вооружившись фотоаппаратами, пытались запечатлеть самые неожиданные моменты дня. А третьи стучали по клавишам ноутбуков. Впрочем, никто из участников не был зациклен на том, чтобы опередить других. Но при этом победители искренне радовались завоеванным местам.

Такие встречи, как "Клёвое слово", считают участники фестиваля, могут дать фору многим обучающим семинарам. Опыт коллег, сумевших сосредоточиться на событиях, уловить общее настроение единой команды журналистов и оперативно передать ощущения в текстах и на фотографиях, - вот главный итог двух неповторимых дней, проведенных на Ветлуге.

Справка "РГ"

Фестиваль "Клёвое слово" проводится редакцией газеты "Новый путь" в память об Александре Куликове. Как говорят его друзья и коллеги, он был журналистом от бога, а рыбалка всю жизнь оставалась его главным увлечением. Ежегодно на фестиваль приглашаются журналисты из всех районов Нижегородской области.