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01.09.2021 12:35
Рубрика: Общество

В Самаре сделали скидку на проезд по "Карте жителя"

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

С первого сентября и до конца этого года проезд по "Карте жителя Самарской области" составит 21 рубль вместо 29 "безналом".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Карта жителя - это объединение финансовых и нефинансовых социальных сервисов. Она содержит данные пользователя: фамилию, имя, отчество, фото, дату рождения, СНИЛС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты. Карта дебетовая - на базе платежной системы "МИР". Поэтому владельцам доступны все банковские сервисы, как для любого "пластика" такого типа. В том числе, на нее можно получать зарплату, пенсию и социальные выплаты из бюджета.

Помимо того, что "Картой жителя" можно оплачивать проезд в общественном транспорте, она позволяет участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, получать скидки и бонусы торговых сетей и сервисных организаций - сейчас таких партнеров проекта 16. Также министерство социально-демографической и семейной политики региона работает над тем, чтобы интегрировать функционал действующей в настоящее время социальной карты в "Карту жителя".

Справка "РГ"

Для получения карты жителя необходимо обратиться в любой офис банка-эмитента. Ее обслуживание и получение бесплатно. Для оформления потребуются паспорт заявителя, СНИЛС, ИНН, медицинский полис ОМС. Дополнительную информацию можно получить на портале card.samregion.ru, также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play и App Store.

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