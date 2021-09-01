В Самарском университете открыли Центр коммерческого космоса

В Самарском университете им. Королёва открыли Центр коммерческого космоса. Инициатором его создания стала госкорпорация "Роскосмос".

Отметим, предварительная договоренность об открытии на базе вуза Центра коммерческого космоса была достигнута в мае этого года во время рабочего визита делегации "Роскосмоса" в Самару. А окончательное решение приняли после МАКС-2021.

По словам директора открывшегося центра Антона Дорошина, новая структура будет звеном между частными компаниями, учёными, испытательными и производственными площадками. Благодаря деятельности центра будет снижен "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности.

- Государству и "Роскосмосу" целесообразно передать часть задач по разработке, испытанию, производству и эксплуатации малых космических систем на аутсорсинг, включая изготовление сверхлёгких ракет-носителей и малых спутников, - говорит Дорошин. - Так как малые задачи экономически оказываются слишком затратны для госкорпорации. Так, если для малых задач использовать мощное производственное и испытательное оборудование "Роскосмоса", предусмотренное для испытания и изготовления соответствующих сложных крупногабаритных ракетно-космических систем, то потребуются все те же материальные затраты, независимо от сложности и размера изделий.

Поэтому, как говорит Дорошин, для малых разработок экономически выгодно малоразмерное и энергетически эффективное оборудование на площадке малого испытательного сервисного центра. К тому же стоимость его услуг для коммерческого потребителя будет существенно ниже, чем в "Роскосмосе".

Центр коммерческого космоса объединит компетенции Самарского университета им. Королёва, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы. Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ".