В Саратовской области по нацпроекту открыто 20 сенсорных комнат

Как сообщили в областном министерстве труда и соцзащиты, в таких сенсорных комнатах применяется методы свето- и ароматерапии, а также музыкального и цветового воздействия на органы чувств человека. Уникальное оборудование оказывает положительное влияние на все системы организма, обеспечивая при этом нужный терапевтический эффект.
-Подопечные центров под руководством психологов проходят сеансы релаксации, учатся управлять эмоциями. Уже с первых занятий пенсионеры с радостью замечают улучшение общего самочувствия, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Например, в Пугачевском центре социального обслуживания психолог Елена Прохорова работает с пациентами с помощью светового и звукового оборудования, мягкого модуль-кресла, сухого бассейна, приборов и специальных масел для ароматерапии, многофункциональных развивающих панелей.
-Очень востребованы у пожилых людей релаксационные занятия. Панно с фибероптическими нитями успокаивают, учат воспринимать свои тактильные действия зрительно в отраженном пространстве. Эти волокна приятно брать в руки, они завораживают переливанием цвета, легкостью в прикосновении к ним, - рассказывает Елена Прохорова.
По словам участницы занятий Пелагеи Ивановны Кащеевой, сеансы релаксации помогли ей обрести психологический комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими.
Как рассказали в министерстве, узнать подробную информацию о всех предоставляемых социальных услугах пенсионеры могут в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту своего жительства.