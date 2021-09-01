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01.09.2021 12:44
Рубрика: Общество

В Саратовской области по нацпроекту открыто 20 сенсорных комнат

В учреждениях социальной защиты Саратовской области активно используются новые методики оздоровления и улучшения самочувствия людей старшего возраста. По программе "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в 20 комплексных центрах социального обслуживания населения оборудованы специальные комнаты психологической разгрузки.
Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области

Как сообщили в областном министерстве труда и соцзащиты, в таких сенсорных комнатах применяется методы свето- и ароматерапии, а также музыкального и цветового воздействия на органы чувств человека. Уникальное оборудование оказывает положительное влияние на все системы организма, обеспечивая при этом нужный терапевтический эффект.

Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
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-Подопечные центров под руководством психологов проходят сеансы релаксации, учатся управлять эмоциями. Уже с первых занятий пенсионеры с радостью замечают улучшение общего самочувствия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Например, в Пугачевском центре социального обслуживания психолог Елена Прохорова работает с пациентами с помощью светового и звукового оборудования, мягкого модуль-кресла, сухого бассейна, приборов и специальных масел для ароматерапии, многофункциональных развивающих панелей.

-Очень востребованы у пожилых людей релаксационные занятия. Панно с фибероптическими нитями успокаивают, учат воспринимать свои тактильные действия зрительно в отраженном пространстве. Эти волокна приятно брать в руки, они завораживают переливанием цвета, легкостью в прикосновении к ним, - рассказывает Елена Прохорова.

По словам участницы занятий Пелагеи Ивановны Кащеевой, сеансы релаксации помогли ей обрести психологический комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими.

Как рассказали в министерстве, узнать подробную информацию о всех предоставляемых социальных услугах пенсионеры могут в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту своего жительства.

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