В Уфе подвели итоги нацфинала WorldSkills Russia-2021

В Уфе завершились самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов и школьников, в которых приняли участие 1,8 тысячи ребят из 76 регионов страны. Конкурсанты состязались по 105 компетенциям, доказывая, что они лучшие, и получая новые опыт и знания. Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, для республики этот чемпионат имеет особое значение.

- В ближайшем будущем мы столкнемся с серьезным вызовом - нехваткой трудовых ресурсов, ведь экономика развивается довольно интенсивно: появляются новые рабочие места, новые профессии. Нам сейчас нужны квалифицированные руки, которые создают национальное богатство. Мы надеемся, что в решении этих вопросов, поможет движение WorldSkills а России. Также рассчитываем, что проведение в Уфе национального финала WorldSkills Russia-2021 будет способствовать развитию системы среднего профобразования. Тем более что наши средние специальные учебные заведения благодаря чемпионату получат закупленные для состязания высокотехнологичные станки и тренажеры, - отметил Радий Хабиров.

Большая часть конкурсов проходила в специально построенном парке молодых профессионалов, высокотехнологичном комплексе площадью 170 тысяч квадратных метров. В течение нескольких дней конкурсанты, прошедшие жесткий отбор на региональных этапах состязания, создавали мебель и 3D анимацию, вытачивали на камнях герб Уфы, клали кирпичи, клеили обои, лечили животных, учили детей, пекли хлеб, демонстрировали свои навыки в других сферах.

Так, в компетенции "Эстетическая косметология" участницы показывали различные косметологические процедуры.

- Сегодня эстетическая косметология пользуется большим спросом. И хотя существует множество курсов, но государственное образование ценится больше, ведь в колледже девочки получают специальность широкого профиля. Участие в чемпионате дает им возможность повышать свой профессионализм и стрессоустойчивость, - отметила главный эксперт компетенции "Эстетическая косметология" Наталья Клевцова.

Участники состязаний компетенции "Ювелирное дело" создавали подвески из латуни (юниоры) и серебра (взрослые). Даже бывалые ювелиры отметили: задание было сложнее, чем за все предыдущие годы. В числе экспертов - победитель чемпионата мира WorldSkills-2019 в Казани, тренер национальной сборной России Александр Емелин. Он утверждает: ювелирное дело всегда востребовано и даже в кризисное время позволяет зарабатывать хорошие деньги.

Также на чемпионате были компетенции, которые станут особенно востребованы в ближайшем будущем. Одна из них - "Технологии информационного моделирования BIM". Уже с января 2022 года применение BIM станет обязательным для проектирования и строительства объектов, финансируемых из федерального бюджета. Как рассказал главный эксперт компетенции, директор компании BIMON Сергей Одегов, уровень зарплат у специалистов по этому направлению может достигать 300 - 350 тысяч рублей в месяц в Москве, и около 100 - 200 тысяч - в регионах.

- По сути BIM - это технология по созданию цифровой модели объекта, которая позволит сэкономить на издержках процессов проектирования, строительства и эксплуатации, - объяснил Сергей Одегов. - Современное строительство уже начинает использовать BIM, и потому сейчас такие специалисты очень востребованы.

Как рассказал "РГ" исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин, в финале чемпионата в компетенции "Технологии информационного моделирования BIM" в составе сборной республики выступили четверо ребят из Стерлитамака и Мелеуза. Они не стали победителями, но состязались достойно.

Кстати, большинство конкурсантов нацфинала WorldSkills Russia-2021 - студенты колледжей и школьники. К примеру, 15-летний Амирхан Мифтахов и 16-летний Леонид Шигаев из Казани участвовали в состязаниях по компетенции "Мобильная робототехника" в группе "юниоры" и уже точно знают: будут поступать в Казанский техникум информационных технологий и связи на web-разработчиков.

- Каждый день занимались, прошли все отборочные туры и региональный чемпионат и вышли в финал. Конечно, волновались, самое сложное - сосредоточиться и ни на кого не обращать внимание, - говорят ребята.

Победители состязаний стали известны только в день закрытия - 29 августа. По итогам общекомандного зачета абсолютным чемпионом первенства стала сборная Москвы. Первое место в медальном зачете с учетом позиции региона в рейтинге по 700-балльной шкале заняла Республика Татарстан. Второе место разделили команды Башкортостана и Санкт-Петербурга. Третье место - за Московской областью. В десятку самых сильных команд также вошли представители Красноярского и Краснодарского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Самарской, Тюменской областей и Республики Саха (Якутия).

Рекордсменами по количеству баллов стали конкурсанты, выступившие в компетенции "Лабораторный медицинский анализ". Это Алина Шаймухаметова из Татарстана (1523 балла) и Илья Куликов из Брянской области (1062 балла). Также в числе победителей - 17-летний Булат Нигматуллин, студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

- Моя победа в компетенции "Промышленная робототехника" была неожиданной. Считаю, что робототехника - это перспективное направление, ведь очень скоро роботы заменят многих специалистов, - поделился Булат.

Остальные победители и призеры чемпионата также отметили, что самое главное, что они получили - это опыт, которым теперь смогут поделиться с другими. .

Между.тем

Есть шанс, что Уфа станет постоянной площадкой для проведения чемпионатов "Молодые профессионалы". С таким предложением выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Идею поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заметив, что сегодня нужен серьезный федеральный центр с демонстрационными площадками, где будет не только проводиться сам чемпионат, но и разрабатываться методическая база.