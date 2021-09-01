Валентина Матвиенко дала старт учебному году в пензенском лицее

Для капитального ремонта типовых школьных зданий стоит разработать унифицированные решения, считает Валентина Матвиенко. В День знаний председатель Совета Федерации побывала с рабочим визитом в Пензе, где стала почетным гостем на торжественной линейке в одном из лицеев.

Календарная осень началась с ливня, но первосентябрьское настроение это не испортило. "Дождь - вроде плохая погода, но это хорошая примета для тех, кто начинает новую дорогу, особенно для первоклассников", - обратилась Матвиенко к школьникам и педагогам лицея N 14. Трехэтажное здание лицея построили в 2017-м на месте старой школы. Перед началом учебного года здесь открылось отделение профилактики и реабилитации детей и подростков. Это полноценное подразделение детской поликлиники, в которое могут обратиться не только лицеисты, но и ребята со всего микрорайона.

В первый класс в Пензенской области пошли 13 тысяч ребят. А по всей России сели за парты 17 миллионов школьников.

"Первое сентября - это не только самый добрый, светлый и трогательный праздник, он поистине всенародный, потому что касается каждой семьи", - сказала Матвиенко. По ее словам, хотя техническое оснащение имеет колоссальное значение для качественного образования, но главный в школе - все же педагог.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко - выпускник школы, которая находилась на месте лицея, и сам он по образованию учитель.

"Поэтому я уверена, что в Пензенской области вопросы образования, отношения к учителю, создания условия для детей будут всегда приоритетными", - добавила Матвиенко.

После линейки Валентина Матвиенко и Олег Мельниченко зашли на урок у первоклашек, пообщались с учителями, школьниками и их родителями. Речь в том числе зашла о единовременных выплатах пенсионерам. "Вот, говорят, это политика. Никакая это не политика. Все понимают, что в период пандемии снизились доходы у людей, кто-то потерял работу, цены выросли", - заявила спикер. Также она спросила у родителей, получили ли они в срок единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка для подготовки к школе. На это последовал ответ, что деньги перевели без задержек.

Первое сентября - это не только самый добрый, светлый и трогательный праздник, он поистине всенародный, потому что касается каждой семьи

Тему образования Матвиенко затронула и на совещании в областной администрации, посвященном социально-экономическому развитию региона. Так, стало известно, что в одном из пригородов Пензы построят школу на 2,5 тысячи мест, чтобы ребята не учились в две смены. "В правительстве РФ с пониманием отнеслись к этой просьбе, в проекте бюджета уже намечено выделение средств, чтобы начать строительство", - сообщила Матвиенко.

Она напомнила, что президент Владимир Путин дал задание кабмину выделить дополнительные средства на капремонт школьных зданий. "Невозможно, чтобы дети учились в условиях без современной инфраструктуры, - подчеркнула спикер. - Должна быть специальная программа капитального ремонта школ. Понятно - все сразу не закроешь, не отремонтируешь. Нужно сделать своего рода конвейер". Спикер Совфеда призвала не затягивать с проработкой смет и технических заданий для капремонта школ. По ее мнению, полезно подумать об унифицированных проектных решениях - это позволит существенно сэкономить и время, и средства.

Также во время поездки в Пензу Валентина Матвиенко побывала в онкологическом диспансере. Она пообещала помочь со скорейшим финансированием строительства лабораторного корпуса на его территории. Еще одной точкой визита стал Пензенский завод точных приборов.

Надзор

Генпрокурор Игорь Краснов в рамках рабочей поездки на Дальний Восток открыл во Владивостоке новый - пятый филиал Университета прокуратуры РФ - Дальневосточный юридический институт. Ровно год назад глава надзорного ведомства лично дал поручение по созданию нового филиала. "История нового института только начинается, но я уверен, что он продолжит лучшие традиции ведомственного образования и высшей юридической школы страны", - отметил Краснов.

Владивостокский институт открыл двери как для студентов, так и для уже состоявшихся прокуроров, которые будут здесь повышать квалификацию по стратегически важному направлению надзорной работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

При этом Генпрокурор лично вручил будущим юристам и прокурорам их студенческие билеты. "Вы уже по определению во всем первые. И первый выпуск будет сформирован из участников нашей сегодняшней встречи. Это почетно и ответственно. Убежден, что вы оправдаете доверие, будете достойно нести статус студента Университета прокуратуры России, что станет залогом вашей дальнейшей успешной карьеры", - заявил Краснов.

Профессорско-преподавательский состав новой альма-матер для прокурорских кадров представлен специалистами высокого класса и научно подтвержденного уровня.

Институт разместился в самом центре дальневосточной столицы, в одной из старейших исторических построек. Это здание бывшего Владивостокского коммерческого училища, в котором в 1913-1919 годах учился писатель Александр Фадеев.

Генпрокурор России поблагодарил всех причастных к открытию филиала, которое стало возможным в столь сжатые сроки, а также пожелал удачи в получении новых знаний и укреплении вековых традиций. Продолжая свой рабочий визит, Генпрокурор встретился с коллективом прокуратуры Приморского края, обозначив приоритетные направления в работе прокуратуры. В пятницу Игорь Краснов примет участие в работе Восточного экономического форума.