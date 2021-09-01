Андрей Шимкив обсудил строительство новой школы в Новосибирске

В День знаний председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив посетил новосибирский лицей №185. В настоящее время здесь в две смены обучается 1030 человек, впервые за парты сядут почти 120 человек. И еще много тех, кто хотел бы учиться в этом образовательном учреждении.

Однако, как рассказал директор лицея №185 Игорь Онищенко, в здании 1968 года постройки на улице Тургенева недостаточно места для всех желающих. Школьный коллектив мечтает о новом здании с большими площадями и проектной мощностью.

- В последние лет десять планировали, что школу будут реконструировать. Но впоследствии было принято решение о строительстве нового здания. Проектная документация готова, - рассказал директор школы.

Игорь Онищенко отметил, что к решению проблемы активно подключились депутаты Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания региона.

Андрей Шимкив ознакомился с эскизом новой четырехэтажной школы.

Учитель музыки Наталья Алемасова - одна из тех, кто слышал самый первый звонок, прозвучавший 52 года назад в здании лицея. Ей и ее коллегам, много лет проработавшим в сфере образования, председатель заксобрания на торжественной линейке вручил подарки. Обращаясь ко всем учителям, родителям и ученикам, Андрей Шимкив поздравил всех с началом нового учебного года и пожелал здоровья.

- Уверен, в скором времени все мы увидим начало строительства новой школы, - сказал спикер заксобрания. - Мечта школьного коллектива обязательно будет исполнена.