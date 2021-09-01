День знаний в регионах Сибири проходит с ограничениями

День знаний в школах Томской области пройдет в очном формате. Но линейки на открытом воздухе будут организованы только для учеников первых и одиннадцатых классов, у остальных учеников пройдут классные часы. Кроме того, линейки не должны затягиваться, на них отведено не более двадцати минут. Такое решение принял региональный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Ну и конечно, все должны соблюдать социальную дистанцию, а взрослые - использовать защитные маски. При этом на линейку ребенка могут сопровождать не более двух человек.

В Новосибирске школьные линейки также проходят с ограничениями. В большинстве школ их организуют только для первых и выпускных классов, остальные школьники сразу разойдутся по кабинетам, где учителя расскажут им о том, как будут проходить занятия в этом году.

Правда, жестких ограничений нет - в некоторых школах линейки организуют для пятиклассников, ведь они, по сути, начинают новый цикл обучения.

В школах Кузбасса с 1 сентября будут действовать новые правила из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Для всех работников образовательных организаций рекомендовано ношение маски, а для сотрудников школьных столовых это требование обязательно. В школах сохранится особый график уроков и перемен, чтобы ученики разных классов как можно меньше контактировали между собой. Классы по-прежнему будут закреплены за отдельными кабинетами, кроме уроков физкультуры, физики, химии, технологии. В школах будут продолжать измерять температуру детям и взрослым, а кабинеты регулярно проветривать и проводить в них обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов.

К 1 сентября в школах постарались решить кадровые проблемы. Так, в Новосибирской области три десятка участников программы "Учитель для России" проведут свои первые уроки в школах Искитимского, Черепановского и Коченевского районов.

"Учитель для России" - это программа, цель которой - обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в разных регионах России. Программа предлагает альтернативный вход в профессию учителя для специалистов из разных сфер, а также обучение и поддержку участников в течение двух лет.

Дорога в небо начинается за партой

В День знаний в авиационном колледже Новосибирска откроют новые мастерские. В них будут проводить обучение по трем компетенциям - производственная сборка изделий авиационной техники, внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов, монтаж электрооборудования летательных аппаратов. Мастерские оснащены современным оборудованием, позволяющим готовить высококвалифицированные кадры для работы в авиационной отрасли.

В октябре в колледже запланирован ввод в эксплуатацию еще одной мастерской, в ней будут обучать обслуживанию авиационной техники. Студенты смогут ознакомиться с работой действующей аэродинамической трубы Т-201, спроектированной и построенной в годы Великой Отечественной войны будущим академиком Сергеем Чаплыгиным. Его имя сегодня носит Сибирский НИИ авиации.