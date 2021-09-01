Десятки тысяч экспертов из 20 стран стали участниками "Технопрома"

Десятки тысяч экспертов из 20 стран стали участниками научно-технологического форума "Технопром", который прошел в Новосибирске в Год науки и технологий. Многие подключились к дискуссиям онлайн - благодаря технологиям, о которых несколько лет назад еще только говорили.

Например, американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии в области физики Барри Бэриш по видеосвязи обратился к участникам круглого стола, на котором обсуждалась стратегия развития установок мегасайенс в России. Одна из таких - "Сибирский кольцевой источник фотонов" - в рамках нацпроекта "Наука и университеты" заработает в наукограде Кольцово уже в 2023 году. И это не единственный проект такого уровня. Институт ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН намерен создать "Электрон-позитронный коллайдер Супер С-тау фабрика". Этот проект входит в число шести, отобранных правительственной комиссией, и включен в стратегию научно-технологического развития России. По оценкам специалистов, установки класса мегасайенс дают возможность получить принципиально новые знания об устройстве мира. В частности, Бэриш отметил, что сибирская разработка, возможно, откроет выход за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц.

Но это не значит, что форум был оторван от реальности. То, что раньше представляли в макетах, сейчас можно увидеть, потрогать, внедрить в производство. На службу в разные сферы "пришел" искусственный интеллект. Роботы отвечают на звонки граждан, записывают к врачу или на получение паспорта. Вот и на "Технопроме" помогали найти нужную секцию или зал. Были и другие интересные предложения - один новосибирский разработчик представил устройство - "антихрап", помогающее человеку изменить положение тела. С помощью другой идеи Новосибирского государственного технического университета можно распознать образы и различить лица людей даже в медицинских масках. Облачное хранение информации, удаленный доступ и управление данными - целый комплекс "умных" разработок был представлен в блоке цифровой трансформации.

В рамках форума в Новосибирском государственном университете открыли Климатический центр. Здесь будут координировать создание карбоновых ферм. Это природные территории, на которых проводятся научные исследования по измерению выбросов и поглощению парниковых газов. Как правило, речь идет о лесах, болотах, заброшенных сельхозугодьях и других землях, не затронутых хозяйственной деятельностью. "Карбоновая ферма - это территория, на которой применяют спецтехнологии, увеличивая поглощение углекислого газа", - пояснил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин.

Вся эта работа необходима для снижения выбросов парниковых газов. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 40 миллиардов тонн загрязняющих веществ, а концентрация углекислого газа достигла 419 частиц на миллион - это самое высокое значение за 400 тысяч лет.

С помощью разработки Новосибирского государственного технического университета можно распознать образы и различить лица людей даже в медицинских масках

К настоящему времени для карбоновой фермы подобрали пять земельных участков под Новосибирском общей площадью 20 тысяч гектаров. И как заверили региональные власти, эту территорию намерены расширить до 100 тысяч гектаров.