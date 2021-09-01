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01.09.2021 13:05
Рубрика: Власть

Генеральный директор Омского НПЗ удостоен государственной награды

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Президент РФ В. В. Путин наградил Почетной грамотой генерального директора Омского НПЗ "Газпром нефти" Олега Белявского.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Грамота имеет статус государственной награды и вручена за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: Сергей Царев
ОНПЗ создает и модернизирует спортивные площадки для юных омичей

Олег Белявский возглавляет крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод на протяжении десяти лет. Под его руководством реализуется самая масштабная в отрасли программа модернизации производства с объемом инвестиций 300 миллиардов рублей. ОНПЗ является системообразующим предприятием непрерывного цикла. Его продукция - бензин, дизельное топливо, газ - пользуется большим спросом на рынке среди самых разных категорий потребителей.

Профессии нефтепереработчика Олег Белявский посвятил 35 лет. Он работал на разных нефтехимических объектах страны, но главным стал Омский НПЗ, куда он пришел более двадцати лет назад, и вырос до главного руководителя.

Реализуя целый ряд высокотехнологичных проектов, предприятие делает ставку не только на повышение эффективности производства, но и на его экологичность. К 2020 году общее воздействие на окружающую среду снижено на 40 процентов, а в ближайшие годы сократится еще на 25. В результате модернизации предприятия глубина нефтепереработки превысит 98 процентов и достигнет уровня лучших мировых показателей.

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