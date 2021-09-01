Новосибирцам показали образцы современной военной техники

На военном аэродроме Толмачево под Новосибирском прошла масштабная выставка военной техники и вооружения "Армия-2021". Любой желающий мог в подробностях рассмотреть самые передовые образцы стрелкового оружия и армейских машин. В частности, впервые был представлен санитарный бронеавтомобиль "Линза".

- Бронеавтомобиль предназначен для эвакуации раненых с поля боя, - пояснил командир эвакуационного отделения медицинской роты одной из сибирских войсковых частей Евгений Логинов. - Бронирование третьего класса защиты легко выдерживает попадание из стрелкового оружия, вплоть до пулеметной очереди. Под капотом - шестицилиндровый однорядный двигатель мощностью 350 лошадиных сил. Независимая рычажная подвеска обеспечивает плавный ход на бездорожье, ни пассажиры, ни раненые на носилках кочек не почувствуют. При том, что вес полностью снаряженного автомобиля превышает пятнадцать тонн. За счет высокого клиренса машина проедет в труднодоступные места. Эта первая "Линза" на вооружении 41-й армии.

Боевая скорая помощь вмещает до четырех раненых в лежачем положении и до шести человек сидя, и это помимо экипажа, который состоит из водителя, фельдшера и санитара. У машины немало новых возможностей: так, водитель может управлять "Линзой" в темноте и с выключенными фарами, так как изображение с камер ночного видения передается на монитор у приборной панели. Кроме того, на крыше имеется мощная лебедка, которая поможет, например, вскрыть люк поврежденного танка, чтобы эвакуировать его экипаж.

В целом на выставке форума "Армия-2021" представлено свыше сотни экземпляров оружия, техники, различного оборудования. Возле каждого экспоната - вежливые люди в форме, которые расскажут об особенностях применения любого из образцов - от сигнального пистолета до вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" или истребителя МиГ 31-БМ. А еще готовы подсадить желающих в кабину.

Здесь любое стрелковое оружие можно повертеть в руках, а в кабину можно залезть, чтобы почувствовать себя членом боевого экипажа. Под запретом лишь несколько образцов техники с грифом "секретно", вроде пусковой установки С-400 "Триумф", развернутой в боевом положении. Но и вокруг этого комплекса ребятишек столпилось больше, чем военных.

Любой желающий мог примериться ксовременным образцам стрелкового оружия. Фото: Татьяна Кравченко

- Вообще-то я не очень люблю все это оружие, - признается 11-летняя Алена в форме "Юнармии". - Но раз уж попала сюда, конечно, все посмотрю. Это мальчишек от автоматов не оторвать. А по мне, вот концерт здесь - это здорово. А еще нравится маршировать. Думаю, что "Юнармия" - это больше про дружбу.

На выставке были представлены не только образцы современного вооружения, но и полностью восстановленный легендарный Т-34-85, который в составе колонны ретротехники прибыл на аэродром в качестве экспоната. Исторические модели на фоне современной гаубицы "Мста-С" выглядят скромно, но вызывают у посетителей не меньший интерес. Детские головы и здесь торчат из каждого люка.

По словам руководителя музейного проекта "Галерея времени" Владимира Курдюмова, знаменитый Т-34 и двухместная танкетка Т-27 прибыли сюда на спецтехнике, но только потому, что это гусеничные машины и они могут испортить асфальт на дороге. А исторические броневики на колесах шли своим ходом. Не было ни одной остановки в пути - все работает как надо.

- Как известно, Владимир Ильич Ленин свое знаменитое выступление провел с броневика "Остин-Путиловец", который производился по английским чертежам. Обычная практика того времени. А у нас представлен первый отечественный броневик - БА-27, полностью, до последнего винтика разработанный советскими конструкторами, - отмечает председатель совета клуба военно-исторической техники "Стальная гвардия Сибири" Виктор Киселев. - Тоже, в общем-то, хорошая трибуна для выступлений.

И действительно, попробуй перебить оратора: орудийная башня вращается на 360 градусов и вмещает уже не только пулемет, но и небольшую пушку. А еще у машины четыре передачи вперед и четыре передачи назад. То есть водитель мог не разворачивать броневик в случае крайней необходимости, а пересесть назад и вести его в обратном направлении на той же скорости.

Прямая речь

Владимир Перепелица, замкомандующего 41-й армии по военно-политической работе, полковник:

- Мы показываем, что на сегодняшний день имеют в своем арсенале российские вооруженные силы, что создано для армии военно-промышленным комплексом, то есть гражданскими людьми. Регулярно это вооружение показывает себя и на учениях, и в Сирии, где мы защищаем интересы Российской Федерации в противостоянии терроризму. Порядка семидесяти процентов техники обновлено за последние десять лет и поставлено в вооруженные силы. Задача программы до 2030 года - обновить до девяноста процентов вооружения и военной техники. Важно, что нам есть что показать, есть чем гордиться.