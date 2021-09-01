Новосибирец погиб под стопкой плит на мебельной фабрике

Следователи и работники прокуратуры начали проверку несчастного случая на мебельной фабрике в Новосибирске: там погиб 41-летний мужчина, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, погибший находился на территории цеха по производству мебели вместе с другим работником предприятия. Вместе они пересчитывали количество ламинированных древесно-стружечных плит, которые завалились на бок и придавили одного из мужчин. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи уточняют все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре отметили, что погибший был трудоустроен на предприятии. В стопке плит, которые переставляли работники цеха, было 15 листов. Ведомство оценит, как соблюдалось законодательство об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.