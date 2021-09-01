Новосибирский губернатор поздравил школьников с Днем знаний

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил учеников, их родителей и учителей области с Днем знаний.

В этот день глава региона посетил школу №211 имени Л. И. Сидоренко в микрорайоне Родники. На торжественной линейке губернатор отметил, что эта школа была открыта в 2013 году и уже показала хорошие результаты.

- Среди учителей больше половины - учителя высшей категории. И ребята показывают результат - в прошедшем учебном году десять учеников закончили школу с золотой медалью. Этот новый учебный год для школы тоже очень важен - в следующем году выпускники девятых классов, именно те ребята, которые поступали в самый первый класс открывшейся тогда школы, будут принимать решение о дальнейшей своей судьбе и учебе, - сказал Андрей Травников.

Глава региона отметил, что среди школьников и их родителей растет интерес к профессиональному и дополнительному образованию. В ответ на этот запрос на базе школ внедряются различные форматы получения специальностей, в том числе УПК - учебно-производственный комбинат. Такой сегодня есть в одной из школ Советского района. Этот опыт будет распространен на другие школы.

В выступлении Андрей Травников затронул проблему дефицита школьных мест в образовательных учреждениях, особенно в быстрорастущих микрорайонах. Губернатор обратил внимание на то, что для решения этого вопроса необходимо двукратно увеличить темпы строительства.

- Правительство Новосибирской области старается участвовать во всех профильных программах, привлекать ресурсы федерального бюджета. В этом году мы активно стартуем в новой программе, которую реализует правительство РФ совместно со Внешэкономбанком. Это программа строительства школ на условиях концессии. Таким образом, в Новосибирской области будут выполняться сразу две федеральные программы - строительство по госзаказу в рамках нацпроекта и строительство совместно с ВЭБ. Это позволит нам уже в следующем году вдвое увеличить число вводимых школ по сравнению с нынешними темпами, - прокомментировал Андрей Травников.