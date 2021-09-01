Омичи стали победителями Всероссийского конкурса "Семья года"

Омичи Яков и Оксана Бахолдины победили в финале Всероссийского конкурса "Семья года". Они стали лучшими в номинации "Многодетная семья" из 366 участников. Родители воспитывают пятерых детей, трое из которых - несовершеннолетние.

В 2019 году многодетную омичку наградили медалью "Материнская слава" и предложили подать заявку на конкурс "Семья года". А когда Бахолдины вышли в финал регионального этапа, попросили снять двухминутный ролик. Это дело мама поручила детям. И они с удовольствием взялись выполнить ответственное задание. Сами придумали сценарий, выбрали фото, сняли видео. Читать закадровый текст поручили самому младшему члену семьи. Получилось очень трогательно.

На снимках - папа в тельняшке с увесистым уловом. Мама в цветочной оранжерее. Увешанные медалями хоккеисты Миша и Гриша. Мальчишки играют в футбол, а с ними верный пес. Вот Маша поет в хоре. Вот семья с полными корзинами грибов, на фоне цветущих яблонь, с флагом России в парке Победы.

- Я была очень рада этому ролику, - призналась "РГ" Оксана Бахолдина. - Если честно, хороших снимков в нашем альбоме совсем немного. Семья большая, хлопот много, особо некогда фотографироваться. А тут представился прекрасный случай всем вместе выбраться в парк.

В будничной суете про снятый клип Бахолдины скоро забыли. Поэтому звонок из Москвы с поздравлениями стал для них неожиданным и приятным. Они - победители!

С мужем Оксана познакомилась на первом курсе Омского сельскохозяйственного института. Яков, имя которому дали в честь деда-фронтовика, оказался хорошим парнем, и они сразу подружились. Время было перестроечное и непростое. Чтобы немного заработать к стипендии, студенты открыли сельский магазинчик. Но когда получили диплом и сыграли свадьбу, решили остаться в городе. Чтобы обеспечить большую семью, Яков Петрович где только не работал, зато многому научился и, в конце концов, стал предпринимателем. А жена - его правой рукой.

Прожив несколько лет в Омске, Бахолдины заскучали по селу, их потянуло туда, где нет городской суеты, дымящих труб и дорожных пробок. Где легко дышится, по утрам кричат петухи, здороваются все соседи. Бахолдины переехали в Новоомский поселок. Но детей пришлось возить в городские секции и студии.

- У нас прекрасные, талантливые дети, - делится радостью Оксана Бахолдина. - Паша пишет стихи, играет на фортепиано, барабанах, а также в КВН. Миша - спортсмен, настоящий казак, будущий мелиоратор и еще учится на тракториста. Гриша - подающий надежды хоккеист. Маша - будущий музыкант и художник. И Леша тоже скоро пойдет по их стопам. Поэтому без секций никак.

Чтобы содержать большую семью, родителям приходиться крутиться. Тот же хоккей - весьма дорогое удовольствие. Поездки на соревнования, современная экипировка - только успевай раскошеливаться. Сводить концы с концами помогает семейный бизнес в сфере рыболовного промысла. А теперь Бахолдины планируют заняться еще и мясным фермерством. Здоровье позволяет. Дети одобряют и помогают во всем. Миша - ответственный за компьютер и огород: полить-вскопать. Гриша - главный по дровам и пылесосу. Маша учит с Лешей азбуку и ноты.

Расписание мамы выглядит примерно так: в 06:30 подъем. Прогулка с собакой, кормление кур. В 07:30 - завтрак, 08:00 - школа. Обед. Поездка в музыкальную школу, на массаж, лечебную физкультуру, хоккейную тренировку. Ужин. Приготовление уроков. И так - почти каждый день.

- Без хлопот и результатов не будет, - считает Оксана Бахолдина. - А они есть. Видите, сколько кубков, медалей, грамот, дипломов. Победы не только радуют, но еще и дисциплинируют, помогают достойно воспитывать детей. Говорят же: посеешь привычку - пожнешь характер.

Справка "РГ"

Во Всероссийском конкурсе "Семья года" омичи участвуют в шестой раз и пять раз становились победителями. В 2021 году на конкурс поступило 366 заявок из 85 субъектов РФ. Финалисты регионального этапа получают по 100 тысяч рублей. Сегодня в Омской области проживает 32 тысячи многодетных семей. Это вдвое больше, чем десять лет назад.