Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Бурятии

Утром 1 сентября Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал два подземных толчка в Муйском районе республики Бурятия. Они связаны с землетрясением магнитудой 5,2, которое произошло накануне, сообщает сегодня Интерфакс.

Эпицентр находился рядом с самым протяженным в России железнодорожным тоннелем Байкало-Амурской магистрали. По данным сайта Единой геофизической службы, первый толчок произошел в 6 часов 36 минут по местному времени. Второй - через 19 минут.

Позже, в 13.14 был зафиксирован еще один толчок - в Каларском районе Забайкальского края.