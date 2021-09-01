Сентябрь в Омской области оказался богатым на новоселья

Сегодня в Омске торжественно откроют новый кадетский корпус. Построили объект в рекордный срок - менее чем за год.

Равнение на учебу!

Проект впечатляет. Площадь территории нового военного училища, которое сегодня украшает левобережье города, составляет пятнадцать гектаров. Здесь расположился учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования. Плюс два спальных корпуса, крытый спорткомплекс с залами гимнастики, единоборств, игровых видов спорта, а также медпункт. Общая площадь зданий превышает 58 тысяч квадратных метров.

Но самое главное - это новые возможности, которые получат кадеты. Образовательная программа предполагает не только углубленное изучение школьных и военных дисциплин, но и дополнительные занятия по авиа-, судомоделированию, вождению автомобиля, шахматам, танцам, пению, фотографии и видеосъемке. Каждое направление обеспечено современным оборудованием.

- Мне кажется, что по красоте зданий и уровню технического оснащения Омскому кадетскому корпусу сегодня может позавидовать любое военное училище или гражданский вуз, - отмечает глава региона Александр Бурков. - Лично я уже испытал новейший учебно-тренировочный комплекс с аэродинамическим тренажером для подготовки к прыжкам с парашютом. Полное ощущение реального полета на высоте две тысячи метров.

Новый учебный комплекс рассчитан на 560 человек. Проживать кадеты будут в комфортабельных четырехместных кубриках. Их обеспечат пятиразовым питанием, выдадут полный комплект одежды и принадлежностей - от парадного кителя до расчески.

По данным минобороны, в последние годы отмечается устойчивый рост популярности кадетского образования. В этом году конкурс составил пять человек на место, а у девочек доходил до четырнадцати. Всего в военные училища примут 2,3 тысячи подростков.

Омский кадетский корпус ведет свою историю от Войскового казачьего училища, основанного в 1813 году. Это одна из визитных карточек города. В новый проект вложено 6,8 миллиарда рублей. Участие в его реализации приняли десятки омских предприятий, было создано более трех тысяч рабочих мест.

В интернате - как дома

Также сегодня справляют новоселье в омском поселке Северный, где открыт новый корпус дома-интерната. Объект, строительство которого заняло два года, возведен в рамках национального проекта "Демография". Он обошелся федеральному и региональному бюджетам в 560 миллионов рублей.

Современное здание площадью более двенадцати тысяч квадратных метров оснащено с учетом всех современных стандартов, а условия проживания приближены к домашним.

Для маломобильных постояльцев установлены пандусы и четыре пассажирских лифта. Уютные комнаты с санузлами на два-три человека. На этажах - зоны отдыха с мягкой мебелью и телевизорами. Кинозал, библиотека, столовая, компьютерные классы. Актовый зал, оборудование которого позволяет поднимать на сцену актеров-колясочников. Теплый переход, связывающий новостройку со старым зданием.

Заблудиться невозможно: повсюду установлены навигационные стойки и табло. Для приезжающих родственников предусмотрены гостевые комнаты. В условиях пандемии это весьма актуально.

- Для реабилитации очень важно, что у нас появились спортивный комплекс и творческие мастерские, - поясняет замдиректора дома-интерната Александр Меркушин. - Занятия здесь позволят инвалидам лучше социализироваться, увеличат шансы вернуться к нормальной жизни.

Специалисты применяют в реабилитации и трудотерапию, для этого на территории интерната установлены три теплицы. Двор уже полностью благоустроен. Обновленное пространство украшают четыре десятка елей и три тысячи цветов. Дорожки, беседки, летняя сцена. Даже фонтан есть.

Строители вручили символический ключ руководству дома-интерната в поселке Северный. Фото: Сергей Мельников/ РГ

Строительство нового корпуса продиктовано необходимостью. Омский дом-интернат имеет хорошую практику и опыт восстановления здоровья пациентов. Здесь разработаны и внедряются двадцать социально-реабилитационных программ. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. И потребность в таких услугах у омичей растет. Прежде в интернате проживали 347 человек, теперь к ним добавятся еще сто.

По словам омского губернатора Александра Буркова, это первый в регионе интернат, выполненный по новым стандартам. Однако со временем к нему присоединятся и другие. В настоящее время в Омской области действует четырнадцать домов-интернатов для людей с ограниченными возможностями.

Школа мечты

Первого сентября примет учеников новая школа в микрорайоне Амурский-2. Она возведена по региональному проекту "Современная школа" в рамках нацпроекта "Образование". Общий бюджет строительства составил 650 миллионов рублей, еще двести миллионов направлено на приобретение оборудования.

- Мы ее уже окрестили школой мечты, - делятся радостью родители. - Красивое здание, светлые классы с прекрасным оснащением. Сразу пять спортзалов. У детей есть все, чтобы учиться на пятерки.

Школа рассчитана на 1 122 ученика. Учиться они будут в одну смену, а после уроков смогут заниматься спортом и творчеством. Есть зал лечебной физкультуры, кабинет психологический разгрузки, даже собственная телестудия и издательский центр. Гордость новой школы - лаборатории 3D-моделирования и инженерной графики. Современный образовательный модуль для изучения основ робототехники оснащен по последнему слову техники.

По мнению главы региона, новый учебный год станет прорывным с точки зрения внедрения современных технологий. Сразу 179 школ в Омской области получат новое оборудование на сумму около полумиллиарда рублей. Здесь установят интерактивные панели, ноутбуки, видеокамеры, а также подключат высокоскоростной интернет. В этом году 100 тысяч учеников начальной школы будет обеспечено бесплатным питанием. И одиннадцать тысяч педагогов начнут получать ежемесячные выплаты за классное руководство.

Картина маслом…

Первого сентября юных омичей встретят сразу 33 капитально отремонтированные городские и сельские детские школы искусств (ДШИ). Таких масштабов обновления в Омской области не было никогда. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе.

- За свою многолетнюю историю наша школа никогда капитально не ремонтировалась, а теперь преобразилась до неузнаваемости. Ощущение, что ее только что построили, - делится впечатлениями директор ДШИ в селе Нижняя Омка Вероника Фокина. - Уверена, что и ребятишки, и педагоги будут приходить сюда с удовольствием.

По словам министра культуры региона Юрия Трофимова, в этом году капитально отремонтируют половину из 66 ДШИ Омской области. Однако региональные власти ставят задачу привести в порядок все учреждения. И со временем так оно и будет.

Важно, что многие школы искусств в рамках нацпроекта "Культура" укомплектованы новыми музыкальными инструментами, а также оборудованием, необходимым для творчества.

Пульс ровный

Несмотря на пандемию, идет обновление омских клиник. По данным регионального минздрава, к 1 сентября в городской клинической больнице №1 имени А. Н. Кабанова в порядок привели два кабинета, коридоры лабораторий, отделение реанимации и интенсивной терапии. Для пациентов с признаками ОРВИ сделали отдельный вход.

В сентябре обновят помещения для переливания крови в БСМП-1. Ремонтные работы пройдут и в отделении неврологии.

По словам главврача Евгения Осипова, выделено шестьдесят миллионов рублей на оснащение сосудистого центра. В ближайшее время здесь появятся ультразвуковое оборудование, многофункциональные кровати, специальные кресла. Благодаря нацпроекту клиника получила роботизированный велоэргометр - аппарат, предназначенный для восстановления двигательных функций конечностей после инсульта.

Обновление коснулось и сельской медицины. В частности, в сентябре начнут прием три капитально отремонтированных ФАПа в Оконешниковском, Таврическом и Черлакском районах.

С арендой поможет бюджет

Омским детям-сиротам, ожидающим получения квартир, будут оплачивать аренду жилья. С такой инициативой выступил губернатор Александр Бурков. С нового года омским детдомовцам будут также выдавать жилищные сертификаты для самостоятельной покупки квартиры. В этом году на жилье детям-сиротам казна потратит 478,6 миллиона рублей, на эти деньги приобретут 239 квартир.