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01.09.2021 21:51
Рубрика: Общество

В алтайской школе появился долгожданный интернет

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
В День знаний все вертелось вокруг школ. Родители первоклашек, тайком утирая слезы, провожали малышей на линейки. Первые лица государства встречались с ребятами и учителями. Не осталась в стороне от праздника и "Российская газета", отправившись в маленькую подшефную школу на Алтае. Как встречают новый учебный год в Большой Тихой?
В прошлом году в Большетихинской школе появилась учительница, а в этом - наладили интернет. Фото: Сергей Михеев В прошлом году в Большетихинской школе появилась учительница, а в этом - наладили интернет. Фото: Сергей Михеев
В прошлом году в Большетихинской школе появилась учительница, а в этом - наладили интернет. Фото: Сергей Михеев

И сразу хорошая новость: в алтайском селе, где год назад возобновила работу начальная школа, 1 сентября запустили скоростной интернет. Чтобы "малокомплектка" снова открылась, больше года при поддержке "Российской газеты" пришлось искать учителя. А чтобы в ней появился интернет, потребовалось вмешательство премьер-министра Михаила Мишустина. Благодаря такой поддержке маленькая школа продолжает жить, а значит - живет и село.

Фото: iStock
На кубанском хуторе в школе будет учиться лишь один первоклассник

- Интернет - это очень хороший подарок к Дню знаний, - поделилась радостью с "РГ" Юлия Скорых, которая в прошлом году приехала в Большую Тихую по программе "Земский учитель" и успешно отработала свой первый учебный год. - Теперь и я могу спокойно готовиться к урокам, и ребятам начну давать азы работы на компьютере.

В Большетихинской школе есть компьютерный класс: два ноутбука и два стационарных компьютера со старыми мониторами. Когда-то был и интернет - по федеральной программе поставили спутниковую тарелку. Но пока школа не работала, тарелка куда-то пропала, и компьютеры пылились без дела. Теперь же сельские ребятишки, вооружившись мышками, смогут осваивать глобальное пространство.

- В этом году мы должны подключить к высокоскоростному интернету все школы, не имеющие выхода в Сеть, - пояснил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - Таких у нас осталось 337, в том числе и Большетихинская. Интернет в большинстве из них запустим 1 декабря, а школу в Большой Тихой по поручению главы правительства РФ подключили уже к 1 сентября. 50 Мб/с покрывают все потребности этой школы.

Отсутствие интернета было одной из проблем, с которыми столкнулась городская учительница в сельской глубинке. А вот с другими трудностями Юлии Скорых пока приходится справляться самой. Полдома, выделенные районными властями, давно требуют ремонта, печка рассыпается, крыша протекает, с водой в уличной колонке перебои.

- Хорошо, что местные жители помогают, - говорит Юлия Васильевна. - Печку мне переложил здешний фермер, воду беру у соседей. С ремонтом дома можно еще потерпеть, а вот без воды в доме неудобно, поэтому обратилась в районную администрацию с просьбой помочь провести воду. Но пока не получила ответа.

Отсутствие интернета было одной из проблем, с которыми столкнулась городская учительница в сельской глубинке

Еще одну проблему - транспортную - учительница решила за счет подъемных. На "земский миллион" купила машину, чтобы ездить к родителям в соседний район и в село Карпово, где находится основная школа, к которой относится филиал в Большой Тихой. Автобусы здесь не ходят, и Юлии каждый раз приходилось просить кого-нибудь из местных, чтобы подвезли в Карпово и обратно. А поскольку ездить надо часто - то документы отвезти, то педсовет, то совещание, вот она и села за руль.

Юлия Скорых приехала в Большую Тихую по программе "Земский учитель" и успешно отработала свой первый учебный год. Фото: Сергей Михеев

Кроме машины на подъемные купила квартиру - в ипотеку. "Квартира в Барнауле - значит, ненадолго у нас задержится", - сетуют сельчане. Но Юлия Скорых пока так далеко в будущее не заглядывает: "Вот еще четыре года отработаю, как положено по программе "Земский учитель", а там посмотрим".

Кстати

В этом году учеников в Большетихинской школе стало меньше. Братья Роман и Александр Медведевы, окончившие в прошлом году первый и четвертый класс, уехали из села. Теперь у Юлии Скорых всего четверо учеников - трое второклашек и один четвероклассник на надомном обучении. "В следующем году прибавится один первоклашка, да и еще дети подрастают - так что есть кого учить", - уверена земская учительница.

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