В Алтайском крае почти 250 тысяч семей получили выплаты на школьников

По инициативе президента России со 2 августа семьям предоставляют разовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, чтобы помочь с подготовкой детей к школе. В Алтайском крае, по данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, такие выплаты к началу учебного года уже получили свыше 241 тысячи семей, где воспитывают 330 тысяч детей. Всего же, по словам министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной, семьям с детьми в регионе сегодня предоставляют 28 видов пособий и компенсаций на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей в год.

В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю рассказали, что единовременная выплата на подготовку к школе положена детям от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября текущего года, а также детям, которым на момент выхода Указа президента еще не исполнилось 18 лет. Кроме того, выплату назначают инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

- Выплаты на подготовку к школе имеют заявительный характер, то есть родители должны обязательно подать заявку на их получение, - пояснила заместитель управляющего регионального отделения ПФР Наталия Мочалова. - Если семьи еще не успели подать заявку на перечисление 10 тысяч рублей, то они могут это сделать до 1 ноября. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда, никаких дополнительных документов при подаче заявления не нужно. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

По словам министра социальной защиты населения Алтайского края Натальи Оськиной, выплаты на подготовку к школе - не единственная мера поддержки семей с детьми в регионе.

- Благодаря реализации национального проекта "Демография" и поручениям президента в крае сегодня действует целый комплекс мер финансовой поддержки, направленный на помощь семьям с детьми. И важно, что эта помощь доступна большинству жителей региона. Сегодня семьям с детьми мы предоставляем 28 видов пособий и компенсаций, - отметила она. - На их выплату в прошлом году из федерального и краевого бюджетов было направлено 12,6 миллиарда рублей, и в 2021 году снижения суммы расходов не ожидается.

Так, при рождении первого ребенка семья получает материнский капитал - почти 484 тысячи рублей. Если доходы семьи ниже прожиточного минимума, то она может получать ежемесячную выплату в размере 10611 рублей, причем эту выплату продлили с полутора до трех лет. Семьям, где родился второй ребенок, как и прежде, полагается материнский капитал. Его сумма достигает 639,4 тысячи рублей, если родители не получали материнский капитал на первого ребенка. Если же уже получали, то им доплатят 155,5 тысячи рублей. Материнский капитал можно получать в виде тех же ежемесячных выплат по 10611 рублей. А можно направить на приобретение жилья, в том числе с помощью льготной ипотеки, на обучение детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида или накопительную пенсию мамы.

Семьи с детьми старше трех лет могут подать заявление на выплату от 3 до 7 лет включительно, если доходы родителей ниже прожиточного минимума. Выплаты будут зависеть от размера доходов семьи и варьироваться от 50 до 100 процентов прожиточного минимума.

Справка "РГ"

В 2020 году в Алтайском крае 161 тысячи семей, в которых воспитывались 273 тысячи детей, получали различные виды финансовой поддержки. В этом году с учетом введения выплат на подготовку к школе и одиноким родителям число получателей значительно возрастет.