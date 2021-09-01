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01.09.2021 09:30
Рубрика: Власть

В Новосибирской области создают новую систему онкологической помощи

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский губернатор Андрей Травников ознакомился с работой новых модульных корпусов Новосибирского областного клинического онкологического диспансера (НОКОД). Они были созданы в рамках реализации утвержденной областными властями программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Корпус химиотерапии - для пациентов и врачей созданы комфортные условия, самое главное - увеличен объем помощи. Второй проект, это корпус магнитно-резонансной томографии, уникальный аппарат смонтирован здесь, на территории онкодиспансера, что повышает качество диагностики. Третий корпус - очень важное отделение, где расположены современные лаборатории с высокотехнологичным оборудованием. Это быстрые решения, которые смогли серьезно изменить работу онкодиспансера, - оценил работу новых модулей Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
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В соответствии с концепцией развития онкологической службы в регионе на базе НОКОД организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии, в том числе в условиях дневного стационара. Для этого был возведен двухэтажный корпус площадью более одной тысячи квадратных метров. Также за счет средств регионального бюджета построен одноэтажный корпус отделения магнитно-резонансной томографии, оснащенный современным аппаратом МРТ. Диагностические исследования проводятся здесь с июля 2020 года. В прошлом году там проведено 858 исследований, в этом - уже больше двух тысяч. Кроме того, на территории диспансера за счет средств бюджета Новосибирской области возведена пристройка, в которой разместили гистологическую, цитологическую и молекулярно-генетическую лаборатории.

Как отметил главный врач онкодиспансера Олег Иванинский, на три новых здания НОКОД из бюджета Новосибирской области выделено 100 миллионов рублей. Федеральный бюджет, в свою очередь, вложил в их оснащение около 300 миллионов рублей. По словам главврача, сегодня в области фактически формируется новая система оказания онкологической помощи.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что создание новых мощностей НОКОД - одна из мер, которые позволили приблизить онкологическую помощь к пациентам. В их числе также открытие сети центров амбулаторной онкологической помощи, развитие медицинской информационной системы, возможность обмена данными и проведения телемедицинских консультаций.

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