В Томске отпечатки пальцев в МФЦ снимет робот

Оформить документы для выезда за рубеж томичам стало проще. В городском МФЦ на улице Фрунзе установили криптобиокабину, где с помощью современного цифрового комплекса жители могут самостоятельно сдавать биометрические данные для оформления заграничного паспорта.

Для использования кабины необходимо на портале "Госуслуги" или в МФЦ заполнить заявление и получить штрихкод, который нужно отсканировать в кабине. Далее голосовой помощник предложит сделать скан российского паспорта, сфотографироваться и снять отпечатки пальцев. Для заявителя процедура оформления пакета документов на этом этапе закончена.

Статус готовности изготовления загранпаспорта можно отслеживать на едином портале МФЦ, но, конечно, предварительно надо заплатить госпошлину.

- Через цифровую кабину собранные персональные данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему "Мир", а затем поступают на фабрику Гознака. Срок изготовления загранпаспорта составляет один месяц с момента подачи заявления, - пояснил директор Томского областного многофункционального центра Игорь Култаев.