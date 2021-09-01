В Томске отпечатки пальцев в МФЦ снимет робот

Для использования кабины необходимо на портале "Госуслуги" или в МФЦ заполнить заявление и получить штрихкод, который нужно отсканировать в кабине. Далее голосовой помощник предложит сделать скан российского паспорта, сфотографироваться и снять отпечатки пальцев. Для заявителя процедура оформления пакета документов на этом этапе закончена.
Статус готовности изготовления загранпаспорта можно отслеживать на едином портале МФЦ, но, конечно, предварительно надо заплатить госпошлину.
- Через цифровую кабину собранные персональные данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему "Мир", а затем поступают на фабрику Гознака. Срок изготовления загранпаспорта составляет один месяц с момента подачи заявления, - пояснил директор Томского областного многофункционального центра Игорь Култаев.