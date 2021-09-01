В Чечне ребенок случайно выстрелил в себя из пневматики

В Чечне выяснят обстоятельства инцидента, при котором восьмилетний мальчик получил ранение в живот. Об этом сообщили в прокуратуре республики на официальной странице в Instagram.

Инцидент произошел в Аргуне. Ребенок в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем выстрелил в себя. Его доставили в больницу Грозного, где медики выяснили, что у мальчика проникающее ранение в живот с повреждением печени и желудка.

"В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.