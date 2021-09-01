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01.09.2021 00:00
Рубрика: Общество

В Грозном появилась суперсовременная гимназия

Текст: Оксана Ильина, Михаил Сухарев
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Школьник из Грозного Мухаммед-Али Улубаев хочет стать врачом. Его любимые предметы - биология, химия, физика. Постигать точные науки теперь он сможет в новой гимназии с суперсовременными лабораториями. Именно в это учебное заведение переводится мальчик. "Здесь есть все возможности для получения качественного образования", - пояснил свой выбор школьник.

Эта новая гимназия № 5 построена в Шейх-Мансуровском районе Грозного при поддержке национального проекта "Образование". Здесь будут постигать знания 1200 учеников. Директор гимназии Радимхан Салтукиева перечисляет:

Фото: Николай Пушилин
Почему в селе Кетово Курганской области пустует новая трехэтажная школа

- У нас есть теннисный корт, футбольное поле, специальная зона для занятий легкой атлетикой. В закрытых помещениях находятся два бассейна. Это не считая спортзалов, столовой, актового зала.

Учебное заведение будет работать в формате продленного дня: сначала обычные уроки, потом - занятия в кружках и секциях.

Долгожданная начальная школа появилась в селе Селты на западе Удмуртии. В ней будут учиться 400 учеников. "Даже не верится, - говорит директор начального звена учебного заведения Галина Морозова. - Ведь строительство началось только год назад. И вот теперь у нас есть школа, о которой так долго мечтали".

Тридцать сельских первоклашек прежде ходили в здание бывшей семенной инспекции.

- Здесь даже не было столовой, - сетует учитель Нина Келарева. - Только представьте: триста учеников должны были добираться 800 метров до соседней школы, где накрывались столы. В итоге такой огромной компанией мы отправлялись кушать дважды в день. И в дождь, и в мороз.

Школярам скучно не будет - каждый найдет занятия по интересам: мультстудия, обучение фотоделу, цифровые лаборатории

Сегодня проблемы нет - трехэтажная новостройка, в которой будут заниматься начальные классы, соединена со зданием средней школы теплым переходом. Родители учеников это уже оценили. Они пришли на важный объект сразу после рабочих, чтобы помочь убраться в классах и коридорах.

Школярам здесь скучно не будет - каждый найдет занятия по интересам: мультстудия, обучение фотоделу, цифровые лаборатории. В помощь и детям, и взрослым - психолог, логопед, дефектолог.

Штат преподавателей полностью сформирован, и что такое дефицит кадров, здесь не знают.

Кстати, в средней школе, которая станет следующей ступенью для младшеклассников, возможностей больше. С 2017 года она участвует в республиканской программе "IT-вектор образования" и является двукратным победителем Фонда президентских грантов. Здесь работает и "Точка роста" - центр образования цифрового и гуманитарного профилей, еще одна часть национального проекта.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный Национальные проекты 2019-2024

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