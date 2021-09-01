В Северной Осетии женщина попыталась утопить своих детей

Жительница Кировского района Северной Осетии после ссоры с мужем отвела троих своих детей 3, 9 и 11 лет к реке Терек и столкнула одного из них в реку. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в воде оказался девятилетний мальчик, а его одиннадцатилетний брат бросился звать на помощь.

- В отношении 39-летней жительницы Кировского района возбуждено уголовное дело. Она подозревается в покушении на убийство малолетнего, - говорится в сообщении следственного ведомства.

К счастью, мимо на автомобиле проезжал мужчина, который помог вытащить из реки ребенка и вызвать полицию. Женщину правоохранители задержали. Следствие сейчас планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемой. Во время расследования специалисты изучат условия проживания детей в семье и оценят действия лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних на этой территории.