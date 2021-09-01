Какие требования к вакцинации учителей предъявляют в СЗФО

Учителя массово идут в пункты вакцинации. Сертификаты настойчиво просят на работе, да и страх перед болезнью никто не отменял: неспроста ведь в предыдущие волны пандемии школы несколько раз уходили на дистанционку. В этот раз прогнозы санитарных врачей более благоприятны, прививочная кампания идет полным ходом, порог коллективного иммунитета близок, но педагоги все равно в зоне риска.

По данным Смольного, антитела к COVID-19 есть у 70 процентов сотрудников петербургских школ, детсадов и учреждений дополнительного образования. 50 процентов педагогов прошли полный курс вакцинации, еще 20 процентов предоставили справки о перенесенном заболевании. Каждый десятый работник образования имеет медотвод.

Городские власти эти цифры пока устраивают, но с 1 октября в городе ужесточаются антикоронавирусные требования. В частности, в ряде сфер, в том числе и в образовании, справки о вакцинации или перенесенном заболевании должны быть более чем у 80 процентов сотрудников. В противном случае учреждение могут закрыть по решению санитарных врачей на неопределенный срок.

В Ленинградской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, прививку сделали больше 70 процентов педагогов. Тех, кто не прошел вакцинацию, в школу 1 сентября будут пускать только на основании "чистого" ПЦР-теста. Решение о введении тестирования было принято еще в середине лета и наделало много шуму, ходили даже разговоры, что педагогов заставят проверяться чуть ли не еженедельно. В реальности все оказалось не так страшно.

Как сообщил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, тест нужно будет сдавать также после осенних каникул и если педагог побывал на больничном. Освобождаются от ПЦР учителя с медотводом или справкой о перенесенном коронавирусе.

Источник финансирования тестов в указе региональных властей, регламентирующем ПЦР-мониторинг непривившихся, не определен. Так что вопрос в школах решают самостоятельно.

В Новгородской области от непривившихся педагогов ПЦР-тесты пока не требуют. Но с 1 октября сотрудников бюджетной сферы, в том числе и системы образования, не будут допускать на работу без справки о вакцинации, медотводе, перенесенной болезни или же "чистого" ПЦР-теста. Срок действия теста - неделя, потом надо сдавать заново. Всего в регионе в учреждениях образования работают более 4,5 тысячи человек. На момент написания материала оба компонента вакцины получили около двух тысяч сотрудников.

В Республике Коми еще в июле ввели обязательную вакцинацию для целого ряда сфер. По решению главного санитарного врача региона прививку должны сделать не менее 60 процентов сотрудников предприятий образования, здравоохранения, транспорта, почты и других отраслей, связанных с работой с людьми.

Власти региона неоднократно подчеркивали, что после 27 августа те предприятия, где сотрудники отказались от обязательной вакцинации, могут оштрафовать на полмиллиона рублей, а работников могут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Но школ этот процесс, скорее всего, не коснется. По данным республиканского министерства образования, полный курс вакцинации завершили свыше 66 процентов педагогов.

Штрафовать за маленькое число привитых сотрудников будут и в Псковской области, правда, суммы меньше - до 150 тысяч рублей. Санитарные врачи начали проверки с 25 августа. Причем в поле зрения сотрудников регионального управления Роспотребнадзора могут оказаться и некоторые школы. По данным областного правительства, в ряде муниципалитетов региона к концу августа было 35-40 процентов привитых учителей, а необходимый порог, чтобы предприятие могло осуществлять свою деятельность, - 60 процентов. В Янтарном крае прививку сделали 67 процентов работников образования при необходимой планке 60. В регионе ввели отдельные требования для сотрудников учебных учреждений, которые не привились из-за проблем со здоровьем. Их обязали в обязательном порядке носить маски на рабочих местах.

Обязательная вакцинация учителей введена в Мурманской, Архангельской областях и НАО. На Вологодчине такого требования нет, тем не менее школы следуют рекомендации властей о вакцинации не менее 60 процентов сотрудников.