Калининград вошел в топ осенних направлений для путешествий по России

Калининград вошел в топ востребованных осенних направлений для путешествий по России. Отели на морском побережье в бархатный сезон уже забронированы на 80 процентов, в самом Калининграде - на 75-78. А в выходные дни сентября и октября гостиницы заняты полностью.

Интерес туристов к самому западному региону подхлестнули закрытые границы и программа туристического кешбэка. Уже в прошлом году, как только сняли ограничения на путешествия по стране, отельеры констатировали небывалую загрузку, которая летом на побережье достигала ста процентов. Не обманул ожиданий и сезон-2021. По итогам года регион примет минимум два миллиона туристов. "Выросли и траты туристов, - рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Средний чек - 7959 рублей, а в 2019-м был около 6800. Поменялся средний возраст туриста: основной поток - от 35 до 44 лет. Среди наших гостей 69 процентов - женщины".

В эксклаве рассчитывают, что нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" стимулирует прежде всего развитие туристической инфраструктуры - поможет создавать новые места размещения, строить отели, санатории, пансионаты. В регионе уже действует областная программа субсидирования процентной ставки по кредитам для строительства и реконструкции отелей, гостиниц. В текущем году на эти цели предусмотрены 150 миллионов рублей, в следующем - 250.

Любители путешествий едут в Калининградскую область, рассчитывая найти здесь европейские ландшафты, морские пейзажи, архитектурные памятники. Непредсказуемый климат заставляет делать ставку не на пляжный отдых, а на экскурсионный, поэтому осень считается таким же высоким сезоном, как и лето. Учитывая компактность области и хорошие дороги, за несколько дней здесь можно получить много впечатлений.

Главные точки притяжения - известные достопримечательности, прежде всего - кафедральный собор XIII века постройки, у стены которого захоронен знаменитый мудрец Иммануил Кант. Самый крупный в стране комплексный морской музей - музей Мирового океана - летом принимает до десяти тысяч посетителей в день. Не иссякает поток в музей янтаря и один из старейших зоопарков Европы. Кроме того, люимыми объектами у гостей остаются Рыбная деревня, форты, Верхнее озеро, Музей марципана. Набирают популярность городские прогулки-экскурсии, в частности - по бывшим кенигсбергским кварталам Амалиенау или Марауненхоф, где сохранились старые виллы.

Одно из главных туристических мест Калининграда - Кенигсбергский кафедральный собор и Рыбная деревня. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Среди самых массовых экскурсий - курортные Светлогорск и Зеленоградск, Куршская коса. Но интересует гостей и уникальная история, руины тевтонских замков и средневековых кирх, поля сражений.