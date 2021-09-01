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01.09.2021 11:17
Рубрика: Общество

Калининградские ученые создали суперфуд для иногородних студентов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 199(8550)
Калининградские ученые протестировали криопродукты, помогающие людям сохранить иммунитет при смене климатического пояса. Исследование показало: иногородние студенты, употреблявшие суперфуды, стали реже болеть.

Тот факт, что у молодых людей, переезжающих в Прибалтику из других климатических поясов, временно снижается иммунитет и повышается восприимчивость к простудным и кожным заболеваниям, давно волновал калининградских врачей и ученых.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- Нас, разумеется, интересовал вопрос, как эту проблему решить, - отмечает доцент кафедры педиатрии и профилактической медицины Медицинского института Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тарасов. - Мы обратили внимание на работу коллег из Приволжского исследовательского медицинского университета. Группа ученых этого вуза давно экспериментирует с производством продуктов питания по криогенной технологии. Благодаря удалению воды из пищи при экстремально низких температурах в образовавшейся массе повышается концентрация биологически активных веществ. Один из таких криопродуктов, изначально предназначавшийся для спортсменов, показался нам подходящим для поддержания иммунитета у иногородних студентов.

Суперфуд состоит из продуктов, богатых биологически активными веществами, которых не хватает людям с ослабленным иммунитетом: витаминами A, B1, B2, E, K, C, железом, медью и цинком. Однако получить необходимые микроэлементы вместе с обычными завтраками, обедами и ужинами довольно сложно - овощи и травы придется есть килограммами. Другое дело - криопродукт.

Ученые отобрали сто первокурсников нескольких калининградских вузов. В основном это уроженцы средней полосы России. Половина иногородних студентов регулярно принимала суперфуд, вторая половина - плацебо. Результаты ученых впечатлили: первокурсники из лечебной группы в 1,7 раза реже болели ОРВИ и гриппом и в 5,7 раза реже кожными заболеваниями, чем те, кто не получал криопродукт. Кроме того, у ребят из лечебной группы улучшились анализы крови.

- Исследования продолжатся. В перспективе хотелось бы выяснить, можно ли использовать криопродукты для профилактики конкретных заболеваний, - подводит итог Андрей Тарасов.

Справка "РГ"

В состав суперфуда входят овес, шиповник, шпинат, ламинария, петрушка, сельдерей, семена арбуза и яичный белок.

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