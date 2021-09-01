Молокозавод в Ленобласти обучил персонал "бережливым" технологиям

Творог для Приозерского предприятия "Племзавод "Красноозерное" в Ленинградской области - один из основных видов продукции. На него идет почти половина перерабатываемого молока. На прилавках он не задерживается. И здесь задумались, как, сохранив качество, увеличить выпуск.

При поддержке региона молокозавод пригласил специалистов, которые помогли выявить проблемы и обучили персонал "бережливым" технологиям. Результаты не заставили себя ждать. На участке по фасовке творога удалось ускорить переналадку оборудования. Целый час сэкономила новая схема перехода с одного вида продукта на другой. По итогам проекта предприятие планирует ускорить и остальные процессы.

Аналогичные решения внедряют и на других предприятиях АПК в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". С помощью экспертов Федерального центра компетенций "молочники" научились экономить время и другие ресурсы, что повысило эффективность бизнеса. Так, в Калужской области к нацпроекту три месяца назад присоединилось компания "Русский сыр". Она производит сыры, сливочное масло и сгущенку, в том числе из молока собственного производства. Суммарные инвестиции в проект составили 3,43 миллиарда рублей. На предприятии трудятся 240 местных жителей.

В коллективе сразу задумались о бережливых технологиях. Для начала решили оптимизировать процесс сбора сырого молока, а также ремонт и обслуживание уборочной и вспомогательной техники. Анализ показал, что мешает производству идти без задержек. Зачастую виной всему человеческий фактор. К примеру, рабочий не проверил оборудование перед запуском, оно засбоило, устранение неполадок отняло время.

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Драгоценные минуты отнимает и ручной труд. Изучив эти слабые места, эксперты дали конкретные рекомендации. Для фермы приобрели погрузчик, операторам машинного доения прописали оптимальный алгоритм действий. В итоге сбор молока уже ускорился почти на 30 процентов. На участке ремонта техники удалось сделать более удобным склад запчастей, перестроить систему их приемки и выдачи.

А вот фирма "Калория" из Каневского района Кубани вступила в проект по повышению производительности труда еще в 2019-м. Молокозавод в Стародеревянковском принимает около 50 тысяч тонн сырья в год и выпускает свыше 250 наименований продукции. За первые полгода работы по нацпроекту компания ускорила производство творога и его охлаждения без потери качества. Срок сортировки и фасовки уменьшился вдвое. При этом доля брака снизилась, а эффективность работы оборудования выросла. В том же Каневском районе в нацпроекте участвует еще шесть предприятий, в том числе мясоптицекомбинат и элеватор.