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01.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

На Соловецких островах нашли "капсулу времени"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 199(8550)
На Соловках во время реставрационных работ на колокольне был найден пенал, в котором оказался какой-то свиток. Реставраторы передали капсулу времени в Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
Капсула из прошлого. Фото: Соловецкий музей-заповедник Капсула из прошлого. Фото: Соловецкий музей-заповедник
Капсула из прошлого. Фото: Соловецкий музей-заповедник

Его сотрудники аккуратно развернули пожелтевшую записку: это оказалось послание из 1970 года! Как рассказал заместитель директора музея Евгений Тютюков, "письмо из прошлого" оставили три друга, служившие на архипелаге в одном из подразделений Северного морского флота.

Фото: Из личного архива Арсена Башиева
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"Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся побывать повторно на этом острове в течение трех лет после прохождения действительной службы в ВМФ. Первый из нас, побывающий на этом острове, должен оставить на этом листке дату своего пребывания. А второй должен забрать этот пенал с собой. До скорой встречи! 10.6.70. Данилов, Самородков, Улкуниеми".

Такая преданность Соловкам тронула сотрудников музея. "В конверт письма не уложить, ветра, шторма", - поется в знаменитой песне "На Соловецких островах", которая была очень популярна в семидесятых и сегодня остается любимой песней соловчан. Может быть, она натолкнула моряков на то, чтобы поместить свое послание в деревянный пенал-органайзер, который 50 лет назад часто использовали для хранения карандашей?

"Я напишу тебе одно - ты приезжай" - это уже слова из соловецкой прощальной. Моряки не вернулись, но того, что их пенал найдут в монастыре через полвека, точно не ожидали.

Благодаря соцсетям сотрудникам музея почти сразу удалось найти автора записки - им оказался Валентин Данилов из архангельской деревни Борковское на Северной Двине. Он родился в многодетной семье с морской династией: все пятеро братьев и он сам стали моряками. После службы на Соловках работал в Североморске, затем в траловом флоте Архангельска и бригадиром в Гослове.

Когда сын Валентина Степанович увидел записку, он сразу узнал родной почерк... Данилов-младший рассказал сотрудникам музея, что отец умер в 2003 году - у него было слабое сердце. Он нашел фотографии отца и подарил музею. Еще двое товарищей - Самородов и Улкуниеми - пока не найдены.

- Мы хотим найти хоть какую-то информацию об этих людях, которые хотели, но не смогли выполнить свое обещание вернуться на Соловки, - обращается к читателям "Российской газеты" Евгений Тютюков. - Если получится, попробуем помочь им с его исполнением.

Валентин Данилов после службыво флоте работал в Гослове СССР. Соловецкий музей-заповедник
В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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