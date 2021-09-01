Передвижным ярмаркам в Петербурге разрешат работать 60 дней в квартал

Сегодня на одном месте торговые ряды могут оставаться до 30 дней в квартал, а с принятием поправок в городской закон "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга" - до 60 дней.

Такое увеличение срока должно пойти на пользу фермерам и садоводам, которые торгуют излишками со своего сада и огорода.

Ярмарки наряду с рынками являются основным, а во многих случаях единственным каналом для сбыта продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, уверены авторы инициативы. Малые производители не могут сотрудничать с торговыми сетями, зачастую их сбыт носит периодический или эпизодический характер, и формат ярмарки является единственным адекватным форматом их розничного сбыта.

При этом далее авторы инициативы отмечают, что "на сегодняшний день Санкт-Петербург столкнулся с проблемой проведения крайне низкого числа ярмарок, а в отдельных районах города - полного отсутствия". Несмотря на то что август и сентябрь - основное время для сбора урожая на Северо-Западе, городские территории задействованы для его продаж крайне слабо. В городском плане организации ярмарок выходного дня и региональных ярмарок в Санкт-Петербурге в 2021 году на сентябрь заявлены только "Дары природы" в Василеостровском районе и "Агрокупчино" во Фрунзенском районе. Первая ярмарка проходит с 20 августа по 5 сентября на Новосмоленской набережной у дома 1, вторая откроется на Будапештской улице 11 сентября и продлится по 28 сентября. Из 75 пунктов плана подавляющее большинство - "Товары народного потребления". На улице Коллонтай, к примеру, торгуют одеждой, постельным бельем и прочей галантереей.

В подобной ситуации спасение утопающих, как известно, дело их собственных рук. У большинства станций метро организованы стихийные ярмарки, где продаются саженцы, яблоки, огурцы, букеты из собственного сада, собранные в лесу грибы и ягоды. Большинство из тех, кто раскладывает на ящиках или даже просто на земле свое "сезонное предложение", таким положением не тяготятся.

Такое увеличение срока должно пойти на пользу фермерам и садоводам, которые торгуют излишками со своего сада и огорода

- Вы хотели бы, чтобы была возможность продавать цивилизованно? Чтобы милиция не гоняла?

- Даже не знаю. Мне здесь удобно - на автобусе приехала и сразу расположилась, - рассказывает пожилая женщина у станции метро "Улица Дыбенко". - Продам - сразу обратно на дачу поеду, остановка рядом. А на ярмарку тащить тяжело, она же не будет прямо у метро работать. И за место еще платить придется. А вдруг я не продам ничего?

Определенную проблему представляет и еще одна сторона финансового вопроса. За размещение нестационарного торгового объекта (НТО), в том числе ярмарки, организатору необходимо заплатить. Договор на размещение НТО заключается сроком на три года, а территория сегодня может использоваться не более 30 дней в квартал. Увеличение этого срока снизит убытки хозяйствующих субъектов, которые получают участки под размещение ярмарки на основе торгов.