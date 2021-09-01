Первый звонок, дистанция, маска: Как встретили 1 сентября в школах СЗФО

В школах Северо-Запада встретили начало учебного года. Как и в прошлом году, формат праздника был изменен из-за коронавирусных ограничений. В некоторых регионах традиционную линейку у дверей школы заменили классными часами.

В формате, наиболее приближенном к традиционному, праздник прошел в школах Петербурга и Карелии. На линейку пустили всех учеников и родителей - главное условие - соблюдение дистанции между классами. Родителей пускали в масках. К слову, масочный режим был обязателен для родителей во всех регионах. К ученикам и педагогам требований о масках не предъявлялось.

В Ленинградской области формат проведения праздника, как сообщают в региональном правительстве, отличался в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе. В регионе с начала пандемии все районы разделили по принципу светофора. В "красной зоне", где выявляют больше всего заболевших, ограничения самые строгие: здесь на линейки пускали 120 учеников и 120 родителей.

К слову, к "красной зоне" относятся самые густонаселенные районы: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Лодейнопльский, а также город Сосновый Бор. На этих территориях есть школы, где обучается более тысячи ребят. Для них выбрать 120 учеников для торжественной линейки оказалось непростой задачей. В основном выбор был сделан в пользу первых и одиннадцатых классов. В "желтой зоне", где ситуация с коронавирусом более стабильна, на школьные линейки разрешили пригласить 300 учеников и родителей, в "зеленой" - 500.

В Вологодской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе торжественные линейки прошли только для первоклашек и одиннадцатиклассников, родителей на территорию школьного двора пустили в масках. Для ребят со второго по десятый класс в классах провели торжественные собрания.

Похожий формат в Калининградской области, но здесь на праздничную линейку пригласили еще девятиклашек. Для остальных ребят прошли классные часы, также ученики смогли сфотографироваться с учителями на школьном дворе.

В Мурманской области на торжественные линейки пустили первоклашек и одиннадцатиклассников. Но при этом общее число классов должно было составлять не более пяти, так что в самых крупных школах региона администрациям пришлось делать непростой выбор. В ряде школ от торжественных линеек отказались из-за погоды, все мероприятия провели в классах. В отличие от других регионов в Мурманске на классный час ученику разрешалось пригласить одного родителя.

Самые жесткие ограничения - в Коми. В республике отказались от общих линеек. Все мероприятия разрешили проводить строго по классам. В районах, где 1 сентября выдалась хорошая погода, ученики выходили на торжественное собрание на территорию школьного двора, там, где шел дождь, классные часы проходили в кабинетах. Справедливости ради стоит отметить, что формат торжественной линейки - это не самый острый вопрос в системе школьного образования Коми. В регионе много лет подряд пытались искоренить вторую смену в школах. Но по данным регионального министерства образования из-за пандемии уроки в учебных заведениях теперь начинаются в разное время и из-за изменений в расписании, число учеников, которым придется осваивать программу во вторую смену, выросло.