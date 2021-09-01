Петербургский Учебный театр "На Моховой" начал юбилейный сезон

В Петербурге Учебный театр "На Моховой" объявил о начале своего 60-го сезона. Первым показом станет спектакль "Вишневый сад" в постановке профессора Андрея Толшина. 18-19 сентября студенты третьего курса мастерской режиссера дебютируют на большой сцене.

Как объяснили в театре, выбор в пользу именно этой пьесы был сделан потому, что классика всегда была хороша для того, чтобы молодые актеры могли отточить свой профессионализм.

­- Задача, которую ставит перед студентами режиссер - понять замысел драматурга и прочесть произведение в соответствии с идеей автора, - пояснил Андрей Толшин. - И жанр спектакля определен самими Чеховым - "комедия, местами даже фарс". Думаю, что постановка непременно найдет отклик в сердцах зрителей.

В юбилейном сезоне Учебный театр порадует зрителя интересными и неожиданными премьерами разных жанров и направлений. В октябре на сцену выйдет спектакль "Приключения Незнайки" (мастерская профессора Владимира Норенко). И еще одна приятная новость для поклонников: Учебный театр также примет участие в проекте "Пушкинская карта".