По Вологодскому кремлю начали водить экскурсии с завязанными глазами

Мы редко задумываемся, каково это - жить в темноте, не видеть родных людей, не иметь возможности насладиться в полной мере путешествиями и полюбоваться произведениями искусства. Николай Пепень предлагает экскурсантам в Вологде хотя бы ненадолго понять, что это значит на самом деле, осознать, с какими трудностями сталкиваются незрячие.

Экскурсанты надевают на глаза повязки, берут в руки трости. Маленькими шажками, держась рукой за плечо соседа, они цепочкой направляются по дворику Вологодского кремля. Впереди их ждут и неровности на дороге, и ступени. Все необходимо почувствовать и преодолеть.

Группа доходит до выставки "Соприкосновение с традицией" в круглом зале Юго-Западной башни. Предметы декоративно-прикладного творчества можно и нужно трогать, чтобы на ощупь почувствовать форму, материал и текстуру.

После часовой экскурсии в темноте вологжане многое переосмысливают. Сняв повязки, говорят, что преодоление ступенек - это не самое страшное. Внезапно оказавшись в темноте, человек перестает ориентироваться в пространстве. И как-то сразу обостряется слух, острее чувствуются запахи... Очень трудно жить без зрения.

- Экскурсии "Мир без света" - это 3600 секунд наедине с собой, 3600 секунд страха, преодоления и новых ощущений, - говорит Николай Пепень. - Хочу, чтобы после них обычные люди стали толерантнее к инвалидам с проблемами зрения. Чтобы они сами почувствовали, насколько наши города адаптированы к инвалидам, чтобы они больше узнали о нашем мире - мире в темноте.

Кстати

Николай Пепень еще в дошкольном возрасте переболел ангиной, которая дала осложнения на глаза. И хотя мальчику сделали несколько операций, зрение он потерял. Окончил школу для слепых и слабовидящих, выучился на массажиста. Но свое призвание нашел в другом. Николай Пепень - основатель интерактивного музея "Мир без света" в Череповце. Это темная комната, в которой люди погружаются в мир незрячих и ориентируются только по слуху, обонянию и осязанию.

Аналогичный музей Николай собирается обустроить и в Вологде. Ищет меценатов, которые предоставили бы помещение. А еще он думает о создании специализированного бюро по трудоустройству. Часто незрячие, имеющие высшее образование, не могут найти вакансию из-за своей инвалидности. Николай планирует выступить связующим звеном между людьми с ограниченными возможностями и работодателями, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и смог быть полезным.