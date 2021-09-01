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01.09.2021 11:40
Рубрика: Общество

По Вологодскому кремлю начали водить экскурсии с завязанными глазами

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 199(8550)
Мы редко задумываемся, каково это - жить в темноте, не видеть родных людей, не иметь возможности насладиться в полной мере путешествиями и полюбоваться произведениями искусства. Николай Пепень предлагает экскурсантам в Вологде хотя бы ненадолго понять, что это значит на самом деле, осознать, с какими трудностями сталкиваются незрячие.
Повязки на глаза, трости, одна рука на плече соседа - экскурсия начинается. Фото: Архив Николая Пепеня Повязки на глаза, трости, одна рука на плече соседа - экскурсия начинается. Фото: Архив Николая Пепеня
Повязки на глаза, трости, одна рука на плече соседа - экскурсия начинается. Фото: Архив Николая Пепеня

Экскурсанты надевают на глаза повязки, берут в руки трости. Маленькими шажками, держась рукой за плечо соседа, они цепочкой направляются по дворику Вологодского кремля. Впереди их ждут и неровности на дороге, и ступени. Все необходимо почувствовать и преодолеть.

Фото: Архив спортклуба "Тандем"
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Группа доходит до выставки "Соприкосновение с традицией" в круглом зале Юго-Западной башни. Предметы декоративно-прикладного творчества можно и нужно трогать, чтобы на ощупь почувствовать форму, материал и текстуру.

После часовой экскурсии в темноте вологжане многое переосмысливают. Сняв повязки, говорят, что преодоление ступенек - это не самое страшное. Внезапно оказавшись в темноте, человек перестает ориентироваться в пространстве. И как-то сразу обостряется слух, острее чувствуются запахи... Очень трудно жить без зрения.

- Экскурсии "Мир без света" - это 3600 секунд наедине с собой, 3600 секунд страха, преодоления и новых ощущений, - говорит Николай Пепень. - Хочу, чтобы после них обычные люди стали толерантнее к инвалидам с проблемами зрения. Чтобы они сами почувствовали, насколько наши города адаптированы к инвалидам, чтобы они больше узнали о нашем мире - мире в темноте.

Кстати

Николай Пепень еще в дошкольном возрасте переболел ангиной, которая дала осложнения на глаза. И хотя мальчику сделали несколько операций, зрение он потерял. Окончил школу для слепых и слабовидящих, выучился на массажиста. Но свое призвание нашел в другом. Николай Пепень - основатель интерактивного музея "Мир без света" в Череповце. Это темная комната, в которой люди погружаются в мир незрячих и ориентируются только по слуху, обонянию и осязанию.

Аналогичный музей Николай собирается обустроить и в Вологде. Ищет меценатов, которые предоставили бы помещение. А еще он думает о создании специализированного бюро по трудоустройству. Часто незрячие, имеющие высшее образование, не могут найти вакансию из-за своей инвалидности. Николай планирует выступить связующим звеном между людьми с ограниченными возможностями и работодателями, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и смог быть полезным.

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