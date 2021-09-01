Поиск затонувших колоколов Соловецкого монастыря окончился неудачей

Завершена очередная экспедиция по поиску колоколов Соловецкого монастыря, которые покоятся на дне Белого моря. Около полусотни колоколов как цветной металлолом вывезли в начале 30-х годов минувшего века из Соловков на переплавку. Однако буксируемая пароходом баржа с колоколами сгинула где-то на просторах Белого моря. То ли от перегрузки дала течь и затонула, то ли специально была затоплена. Петербургские ученые-энтузиасты (члены РГО) на протяжении нескольких лет ищут эти исторические реликвии. В этом году планировали при поддержке дайверов обследовать несколько перспективных мест, полученных ранее с помощью гидролокатора, но вмешалась погода... Теперь искатели строят планы на следующий сезон.

- Соловецкие колокола испокон веков славились своим звоном, слышимым в тихую погоду за 50 километров на берегу. Сейчас в монастыре современные, очень хорошие колокола. Но вот куда делись старинные - загадка. По архивным данным, в первой трети минувшего века их было 55. Остались два, ныне они находятся на деревянном помосте в центре обители. Остальные бесследно исчезли. В том числе легендарный "Борисович", названный в честь Бориса Годунова, пожаловавшего на его отлив 600 пудов меди, еще 100 добавил сам монастырь. "Борисовича" в XVIII веке дважды переливали, увеличив вес до 1100 пудов (это почти 18 тонн), - поясняет Сергей Голубев, руководитель экспедиции, действительный член РГО.

В 20-х годах на Соловках организовали печально знаменитый СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). Нары для заключенных ставили даже в церквях. Новой власти, боровшейся с церковью, монастырские ценности нужны были для пополнения большевистской казны. Ну а колокола как цветной металл - на переплавку. Вероятно, это одна из причин, по которой данных о вывозе колоколов (когда, на каком корабле) не сохранилось. Даже в архивах. Известно только, что злополучную баржу сопровождали вольнонаемные бывшие монашествующие. Именно они могли договориться с капитаном судна-буксира о затоплении.

Нужно отметить, что исчезнувшие колокола искали начиная с 1975 года различные экспедиции. Так, в 1975 году экспедиция спортивного клуба "Волна" Московского авиационного института, хотя ничего не обнаружила, проделала большую работу по поиску сведений о колоколах. В частности, что баржа, возможно, развалилась рядом с островом под названием Песья Луда (Соловецкий архипелаг).

Проанализировав все факты, исследователи пришли к выводу: наиболее вероятны 1931-1932 годы, так как упомянутые суда-близнецы были построены в 1929 и 1930 годах в Ленинграде. Кстати, помимо них, на линии работало аналогичное судно "Мудьюг". Документы о вывозе колоколов, если они и были, возможно, сгорели на Соловках в 1932 году, во время пожара, устроенного для сокрытия следов хищения монастырских ценностей. Что касается парохода "Карелия", то он был затоплен немецкой авиацией около Кандалакши в Великую Отечественную войну, его судовой журнал ушел на дно. Впрочем, неизвестна судьба судовых журналов и двух других пароходов.

Основные версии, выдвигаемые учеными из Петербурга. Первая: непогода, волнение, деревянная баржа дала течь, судно-буксир сняло с нее экипаж сопровождения и перерубило буксировочный канат. Вторая: туман, баржа наткнулась на скальную гряду Салтычиха, судно-буксир сняло с нее экипаж сопровождения. Третья: имитация течи баржи и ее преднамеренное затопление возле упомянутой Песьей Луды.

По архивным данным, в первой трети минувшего века колоколов в монастыре было 55

Экспедиция зондирует участки Белого моря гидролокатором бокового обзора. Однако получаемое с его помощью изображение на экране компьютера может сильно отличаться от реальной картины на дне (это все-таки не взгляд человека). На сегодняшний день достоверно известно, что на дне около Салтычихи есть что-то похожее на большую лодку. А возле Песьей Луды зафиксирована россыпь каких-то объектов, могущих быть как камнями, так и колоколами. Есть и другие не менее подозрительные места.

Если колокола все-таки будут найдены и подняты, какая судьба их ждет?

На звоннице монастыря они точно не окажутся: их место заняла "молодежь". К тому же неизвестна их сохранность. Но, как считают исследователи, эти исторические реликвии должны вернуться в обитель, на территорию Соловецкого монастыря, где, возможно, займут свое почетное место рядом с двумя сохранившимися. Ведь исторических колоколов в России осталось чрезвычайно мало.

- Почему? Да потому что во все времена колокола, давшие трещину и уже не способные звонить должным образом, отправляли на переплавку. Ставшие ненужными колокола не хранили! А во времена Петра Великого массово переливали на пушки. А уж сколько их было уничтожено в годы советской власти - не счесть. Поэтому это бесценные исторические реликвии не только православной церкви, но и нашего государства Российского - считает Сергей Голубев. - Будем надеяться на удачу в следующем сезоне.

Кстати, исследователи, занимающиеся поиском исторических колоколов в студеном Белом море, работают исключительно в свои отпуска, на свои средства, используя взятое напрокат оборудование. Они уверены: рано или поздно в истории с колоколами -не ими, так другими искателями - будет поставлена точка.