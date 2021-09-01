Семен Стругачев: Я одиночка, сидел бы на рыбалке и думал о жизни

Театр имени Ленсовета выпускает 3 сентября премьеру - итальянскую комедию "Синьор из высшего общества". На постановку приглашен Дамир Салимзянов, главный режиссер Глазовского драматического театра "Парафраз" (Удмуртия). В заглавной, бенефисной роли - народный артист России Семен Стругачев.

Его герой, синьор Леонидо Папагатто, "мужчина зрелого возраста, острого ума и изысканных манер", светский человек - и мошенник. Замашки барские, но при этом беден как церковная мышь, даже будильник заложил в ломбард. Ему нужно содержать семью - "в которой стабильно только одно - нищета", и он становится незваным гостем на публичных мероприятиях, свадьбах, крестинах, где потихоньку собирает яства со столов (не считая это воровством!), чтобы затем продать их и принести в семью деньги.

"Российская газета" побеседовала с народным артистом России не только о грядущей премьере, но и о его ролях в кино.

Я прочитала пьесу Скарниччи и Тарабузи. Жанр - комедия положений - абсолютно ваш, и Леонидо - точно ваша роль! Вспоминаю ваши комедийные выходы в спектаклях "Мнимый больной", "Любовь до гроба", "Крошка"… Наверное, вы буквально купаетесь сейчас в этой работе.

Семен Стругачев: Да, много таких ролей было. И в антрепризе тоже: "Дуэнья", "Муж моей жены", "Палата бизнес-класса"… Купания в роли еще нет, предстоит понять это на зрителе. Пока мы работаем в пустой воздух, в пустом зале. Все еще неизведанное. Мы только на днях вышли на сцену, в костюмах и декорациях, после репетиционной комнаты, надо распределиться по сцене, справиться с механикой роли. Зритель придаст нам сил и все расставит на свои места.

Эту пьесу мне предложила Лариса Луппиан, наш худрук. Хорошая история! А некоторые артисты нашей труппы отказались участвовать: для них это унизительно - "играть в таком низком жанре, мы на такое не пойдем, воспитаны на высоком искусстве" … Их право. А мое мнение: актер должен играть все, тем более в государственном театре, назначили - иди работай, это тебе не антреприза.

Побывав на репетиции, увидела: с такой любовью и радостью рождается спектакль! Верно? Актеры хулиганят, веселятся, фонтанируют идеями. "Я ощутил кураж и вдохновенье!", - говорит Леонидо. Это про вас прямо!

Семен Стругачев: Любой спектакль рождается в мучениях. Конечно! А здесь 14 артистов, у всех разная подготовка к этому жанру. При прежнем руководителе - Юрии Бутусове - комедия положений была просто истреблена из нашего театра. И вот сейчас, постепенно, мы начинаем воплощать то, что должно быть, как мне кажется, в каждом театре - ставить разные пьесы, предлагать зрителю разные жанры: и Бутусов пусть будет, и высокая трагедия, драма, комедия, комедия положений, музыкальные спектакли… Шекспир, Достоевский, Чехов…И такая смешная итальянская вещица. На мой взгляд, пьеса "Синьор из высшего общества" - очень удачный выбор.

Хотя для меня это физически тяжелый спектакль. Ношусь по сцене, очень длинные монологи, надо уметь дышать, извините. Надо распределить силы, чтобы играть лихо, легко. Если будет тяжеловесно - кому это нужно? Я уже немолодой артист, сыграть бы мне эту пьесу в 50 лет, а не в 64!

Комедия - любимый жанр и режиссера Дамира Салимзянова.

Семен Стругачев: Редко встретишь режиссера, который все знает о жанре. Дамир - профессионал своего дела, понимает, что такое комедия, хорошо чувствует жанр. Я сам поставил несколько спектаклей, мне с ним легко - у него нет ревности, снобизма: режиссер здесь я, поэтому прав я, всем слушать только меня! Комедия создается коллективно, и если собралась хорошая команда, то каждый может предложить что-то свое, оригинальное, смешное. И если это приносит пользу спектаклю - надо брать, все в копилку, как мы говорим. Дамир прислушивается, оставляет шутки, правильно расставляя акценты.

Есть в пьесе такая ремарка: "Леонидо поет арию Дон Жуана". Знаю, что вы любите петь. Режиссер дал вам волю?

Семен Стругачев: А как же. Я появляюсь на сцене с отрывком из этой арии. Не сказать, что это музыкальный спектакль. Но Лео - артистическая натура. Я вообще уверен, что Лео - несостоявшийся большой артист, которому место в театре. Это, в общем-то, Стругачев, несостоявшийся. Он постоянно играет в жизни, у него такая потребность - сочинять истории, стихи, песни, импровизировать, у него все рождается мгновенно, от ситуации. Он действительно творческая личность. Если бы он не стал гениальным жуликом, то был бы прекрасным артистом. "Гость - это профессия! Это искусство!", - говорит он. Вот, пожалуйста. Попробуйте сами, сможете, как он? Как талантливо Леонидо перевоплощается - то в полковника, то в нищего… Артист по жизни. У меня есть друг, армянин, гениальный артист по жизни. Он занимает высокую должность, а когда я оказываюсь с ним в компании, то просто отдыхаю, наслаждаюсь: он всех веселит, поет, рассказывает разные истории. А как-то вышел на сцену театра - и ничего не смог, зажался…

А вы в жизни весельчак, душа компании?

Семен Стругачев: Нет, я грустный человек, поверьте мне. Одиночка. Никуда не выходил бы из дома. Или сидел бы на рыбалке и думал о жизни…Когда собирается компания и от меня ждут смешных баек, анекдотов, песен, то я не разочарую людей. Чтобы поддержать хорошее настроение. Иногда это и мне приносит удовольствие.

Выхода какого фильма со своим участием ждете в ближайшее время?

Семен Стругачев: "Этаж", лирическая комедия режиссера Стаса Мареева. Снимали на "Ленфильме". Действие происходит в питерской коммуналке. Ее обитателям предоставляется возможность разъехаться, и тут они понимают, насколько дорожат друг другом. Один из них - Михалыч, мой герой. Снимались Ахеджакова, Немоляева, Штиль, Боярский, Баширов, Шнуров, Охлобыстин, Фурман, Мельникова, Либабов…

Вы - Семен Михайлович, а кто придумал имя Михалыч вашему герою?

Семен Стругачев: Я и придумал.

Еще ждем выхода детективного сериала "Дайвер", режиссер тот же - Мареев. Про ныряльщиков за янтарем, снимали в Калининградской области. Моя роль - образованный отрицательный герой.

Сейчас снимаюсь в сериале "Фаина", посвященному актрисе Фаине Раневской. В главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук. У меня очень серьезная роль, совсем не комическая - играю отца Фаины, на протяжении 30 лет: начиная с 1915 года до 1944, когда он умирает.

Более 25 лет прошло, как Александр Рогожкин снял фильмы про "национальные особенности", принесшие вам всероссийскую известность, а их постоянно крутят каналы, в будни и праздники. Они уже стали классикой. А вы, если случайно попадаете на эти фильмы, смотрите?

Семен Стругачев: Иногда тоже смотрю. Это моя судьба - сняться в этом кино. Если бы не оно, не было бы такого Стругачева, которого знают. Все благодаря Александру Рогожкину, пригласившему меня.

Кстати

В Театре имени Ленсовета Семена Стругачева можно увидеть также в спектакле "Фальшивая нота". Постановка Владимира Петрова, пьеса современного французского драматурга Дидье Карона.